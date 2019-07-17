Barış’ın tüm masraflarını devlet üstleniyor

Tüm ailesini deniz faciasında kaybederek öksüz kalan Barış Katırcı’nın bakım ve eğitiminin devlet tarafından karşılanması kararı alındı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ailesi denizde boğulduğu için öksüz kalan Barış Katırcı’nın bakım ve eğitiminin devlet tarafından karşılanması kararı alındığını söyledi.

Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi kanalıyla bahse konu çocuğun hem eğitimi, hem de bakımı ile ilgili olarak devletin sorumluluk üstleneceğini vurguladı.

Bakanlar Kurulu dün yaklaşık 4 saat süren toplantı yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Kudret Özersay, geçtiğimiz günlerde denizde yaşanan kaza sonucunda yitirilen aile fertleri ertesinde öksüz kalan Barış Katırcı için Bakanlar Kurulu’nda bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

Gerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, gerekse Sosyal Hizmetler Dairesi kanalıyla bahse konu çocuğun hem eğitimi, hem de bakımı ile ilgili olarak devletin sorumluluk üstleneceğini ifade eden Bakan Özersay, Eğitim Bakanlığı’nın Katırcı’nın üniversite hayatının sonuna kadar eğitim sürecindeki tüm ihtiyaçlarını, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de hayatını idame ettirmesi bağlamındaki ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli çalışmayı yapması konusunda görevlendirildiğini kaydetti.

Öksüz kalan Katırcı için, devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceği çalışmanın başlatıldığını vurgulayan Özersay, bunun dışında daha genel olarak da anne ve babasını kaybeden ve öksüz kalan çocuklarla ilgili ülkedeki mevzuatın yetersiz olması nedeniyle genel mevzuat değişikliği kararının üretildiğini aktardı.

Bakan Özersay, anne ve babanın hayattan ayrılması ertesinde, çocukların gerek maaşı ve gerekse diğer haklarından yararlanmasını mümkün kılacak bir mevzuat değişikliğine gidilmesi için Maliye Bakanlığı’nın bir çalışma yapması yönünde genel bir karar alındığını söyledi.