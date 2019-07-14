Barış’a psikolojik destek verilecek

Kaplıca'da önceki gün boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Barış Katırcı ile Osman Göztaş’ın hastanede oldukları, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Katırcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinde,Göztaş ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde acil serviste gözetim altında tutuluyor. Her iki şahsın da sağlık durumu iyi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kaplıca Yedikonuk arasında 4 kişinin denizde can verdiği elim olayın ardından yetkililerden bilgiler aldı; önceki gece de Mağusa Devlet Hastanesi'ne giderek yaşanan olayda kurtarılan 12 yaşındaki Barış Katırcı'yı ziyaret etti.

12 yaşındaki Barış Katırcı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Pilli, bu acı olayın ardından hayata tutunabilen yavrunun gerekli tüm tedavilerinin yapıldığını , psikolojik olarak da gereken desteğin doktorlar tarafından sağlanacağını kaydetti.

Barış Katırcı'yı kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren 32 yaşındaki Osman Göztaş'ı ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Bakan Pilli, Göztaş'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, “bir ailenin yok olduğu bu büyük acı hepimizi derinden yaraladı. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.