“Barış ve Demokrasi Eylemi” için toplanılmaya başlandı

“22 Ocak Pazartesi günü yaşanan ve tarihe ‘demokrasinin kara günü’ olarak geçen olayları protesto etmek, demokrasi ve özgürlüklere sahip çıkmak amacıyla”, Sendikal Platform’un düzenlediği “Barış ve Demokrasi Eylemi” için Lefkoşa'daki Citroen ışıkları olarak bilinen noktada toplanılmaya başlanıldı.
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