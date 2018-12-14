Barış Harekatı Büyükelçisi İnhan vefat etti

Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olan Asaf İnhan (95), hayatını kaybetti.



Barış Harekatı için Türkiye’nin karar almasında etkili olduğu belirtilen İnhan, bu sabah İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Ailesinden alınan bilgiye göre İnhan’ın cenazesi 16 Aralık Pazar günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



ÖZGEÇMİŞİ



Asaf İnhan 1923 yılında bugün Bulgaristan sınırları içerisinde olan Kırcaali'de doğdu.



1936 yılında ailesinden ayrılarak Türkiye'ye göç etti ve Haydarpaşa Lisesi’nde parasız yatılı olarak okudu.



1941’de Mülkiye'de üniversite eğitimine başlayan İnhan, 1945’te mezun olarak Dışişleri'ne girdi.



Pakistan, Afganistan, İtalya, Finlandiya gibi ülkelerdeki ilk memuriyet yıllarından sonra Bakanlıkta Batı Dairesi Genel Müdürü olarak görev yaptı.



Büyükelçi olarak ilk görev yerini kendi tercihiyle Kıbrıs olarak seçti. 1971-1977 yılları arasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Asaf İnhan, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrası sıcak yıllarda ve yeni devletin kuruluşuna giden kritik süreçte Kıbrıs Türk toplumu kurucu liderleriyle birlikte çalıştı.



İnhan, Kıbrıs'tan sonra sırasıyla Viyana, Kopenhag ve Budapeşte'de büyükelçi olarak görev yaptıktan sonra 1988'de emekliye ayrıldı.



Asaf İnhan, evli ve iki çocuk babasıydı.

