“Barış Gücü’nün çekilmesi Türk tarafına hizmet eden ağır şantaj”

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Lillikas, BM Barış Gücü’nün çekilmesine dair söylenenleri “Türk tarafının hedeflerine hizmet eden ağır şantaj” olarak nitelendirdi



Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas “Şener Levent’le de, Dayanışma Hareketi’yle de ve Ekologlar’la da işbirliği perspektifini gerek ayrı ayrı, gerek hep birlikte görüşüyoruz” dedi.

Haftalık Kathimerini “Levent, Ekologlar ve Dayanışma İle Avrupa Seçimleri İçin Görüşüyoruz” başlığıyla aktardığı özel söyleşide, Lillikas’ın, gazetenin geçen haftaki sayısında ortaya attığı görüşme iddialarını doğruladığını yazdı.

Habere göre, Avrupa Parlamentosu’ndaki 6’ncı sandalyenin ELAM’a gitmemesi ana maksadıyla aday listesini oluşturacak şahsiyetler bulmak için genişletilmiş bir işbirliği ve ortak bir çabaya sıcak baktığını söyleyen Lillikas “bu nedenle Şener Levent’le konuşmamız, bizim aday listemize girmesi için değil, toplumun çeşitli katman ve gruplarını ifade edecek şahsiyetlerden bağımsız bir aday listesi perspektifi içindi” ifadesini kullandı.

Söyleşide Kıbrıs sorununa da değinen Yorgos Lillikas “Crans Montana’dakinden çok daha kritik ve zor bir dönemeçte bulunulduğu” kanaatini ortaya koydu.

BM Barış Gücü’nün çekilmesine dair söylenenleri “Türk tarafının hedeflerine hizmet eden ağır şantaj” gören Lillikas, BM Genel Sekreteri’nin, yeni bir konferans için koştuğu şartlara “Güçsüz tarafa, Kıbrıs Rum tarafına büyük bir tuzaktır” diyerek itiraz belirtti.