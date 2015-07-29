Barış Burcu: Cumhurbaşkanı,YÖDAK yönetiminde baş gösteren tartışmalardan rahatsız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, YÖDAK yönetiminde baş gösteren ve yoğun bir biçimde kamuoyu gündemini meşgul eden tartışmaların, giderek uzlaşmazlık...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, YÖDAK yönetiminde baş gösteren ve yoğun bir biçimde kamuoyu gündemini meşgul eden tartışmaların, giderek uzlaşmazlık boyutuna ulaşmış olmasından oldukça rahatsız olduğunu bildirdi.

Sözcü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, “Bugüne kadar kurulun özerk işleyişine müdahale etmekten özenle kaçınan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, YÖDAK konusuna kayıtsız kaldığı biçiminde yorumlanmamalıdır” denildi.

Akıncı’nın, YÖDAK ve benzeri kurumların belirli bir iş disiplini içinde; bağımsız, tarafsız ve özerk işleyişlerini sağlıklı biçimde kurabilmelerine büyük önem vermekte olduğunu belirten Burcu, YÖDAK’ın hukuk sınırları içinde hareket etmesi ve sorunlar karşısında bilimsel referanslara başvurmayı ilke edinen bir çalışma sistemi kurmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili birimlerinin, YÖDAK’a ilişkin gelişmeleri en başından beri titizlikle takip ettiğini belirten Burcu, mahkeme aşamasında olan YDÜ Sınıf Öğretmenliği lisans programı ile Girne Üniversitesi Pilotaj Bölümü lisans onayına ilişkin iddiaların Cumhurbaşkanlığı tarafından yakından takip edilip incelenmekte olduğunu kaydetti.

YÖDAK Başkanı’nın, dört yılda bir Cumhurbaşkanı tarafından atandığını, dört üyesinin ikisinin atamasının ise yine dört yılda bir Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Burcu, .

Kurul’un halen görevde olan mevcut yönetiminde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde atanmış herhangi bir üye bulunmadığını belirtti.

“YÖDAK gibi bir kurulda görev yapan kişilerin, politik hesaplara değil akademik ölçütlere göre hareket edebilme şansına sahip olmaları gerekmektedir” diyen Burcu, üyelerin görev sürelerini KKTC’deki tüm yükseköğretim kurumlarına eşit mesafede durarak ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik hamleleri planlayarak geçirmeye odaklanmalarının zorunlu olduğunu anlattı.

YÖDAK’ın akademik ölçütlere bağlı, hukuktan şaşmayan ve uyum içinde çalışan bir yönetim bütünselliğine kavuşmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada. “Cumhurbaşkanımızın, YÖDAK’ın bağımsız ve tarafsız bir kurul olarak görevlerini layıkıyla yerine getirmesi konusunda ödünsüz bir yaklaşım içinde olacağının tüm ilgili taraflar ve kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar vardır” denildi.