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“Barış bundan böyle bizim çocuğumuz”

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Başbakan Tatar, Barış Katırcı’nın bundan böyle kendi çocukları olduğunu, gereken tüm yardımların yapılacağını ve sorumluluğun üstlenileceğini vurguladı, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için de herkesi dikkatli olmaya çağırdı

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“Barış bundan böyle bizim çocuğumuz”
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Başbakan Ersin Tatar dün Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Başbakan Tatar, çok büyük bir acı yaşandığını ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adeta bir yas halinde olduğunu belirtti.

Barış Katırcı’nın bundan böyle kendi çocukları olduğunu ve hükümet olarak gereken tüm yardımların yapılacağını ve sorumluluğun üstlenileceğini ifade eden Tatar, “bundan sonra da bazı tedbirler alınacaksa da alınmalıdır diye düşünüyorum, belli ki sahillerde belki havaların da iklimin de değişmesiyle acayip şeyler olmaktadır akıntılar, dalgalar, eskiden böyle akıntılar dalgalar bu kadar vahim durumlar olmuyordu” dedi. Tatar, can kurtaranın olduğun sahillerin tercih edilmesi ve dalgalı denizlerde denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Başbakan Tatar önceki gün meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği boğulma olayından duydukları üzüntüyü ifade ederek, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Başbakan Tatar, yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Kaplıca’da aynı aileden 4 kardeşimizi kaybetmemize neden olan elim  olay tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Ölenlere bir kez daha Allah’tan rahmet tüm  sevenlerine ve başta Büyükkonuk halkı olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. 

Geride kalan yavrumuza, Barış’ımıza devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekenlerin yapılması konusunda devletimizin ilgili tüm kurumları devreye sokulmuştur. Halkımıza bu elim olay karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eder, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için, yeniden, herkesi dikkatli olmaya çağırırım."

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