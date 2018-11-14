Derinya bölgesinde evlerini bırakan ve sınır kapısının açılmasıyla, tel örgülerin ardından 44 yıl sonra evlerini görebilen Kıbrıslı Rumların yoğun duygular ve üzüntü yaşadıkları belirtildi

Derinya ve Aplıç (Apliki) sınır kapılarının önceki gün öğle saatlerinde eş zamanlı açılmaları Rum basınında geniş yer buldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Barikatlarda Karmaşık Duygular ve Gerilim – Fikirler ve Sloganlar Çatışması – Derinya Barikatı Barikatların Açılmasına Karşı Olan Vatandaşların İtirazlarıyla Açıldı – Lefke-Aplıç Barikatı: Heyecanla Beklediler – Maraş Konusu Yeniden Gündeme Getirilecek” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde önceki günkü günün insanlarda öfke, mutluluk, üzüntü ve ulusal bölünmüşlük gibi karmaşık duygulara yol açtığını yazdı.

Özellikle “Kato Derinya” (Aşağı Derinya) bölgesinde evlerini bırakan ve sınır kapısının açılmasıyla, tel örgülerin ardından da olsa, 44 yıl sonra evlerini görebilen Kıbrıslı Rumların yoğun duygular ve üzüntü yaşadıklarını savunan gazete, önceki sabah saat sekizden itibaren kapıda her türden görüş ve düşünceden insanların toplanmaya başladığını aktardı.

Gazete, sınırın her iki tarafında polislerin yerlerini alması ve tel örgüleri çekerek geçişleri başlatmasının ardından insanların geçiş için akın ettiğini belirtirken, Derinya’dan aracıyla ilk geçişi yapan Tasos Psaltis isimli Kıbrıslı Rum ile bölgedeki evlerini ilk kez gören bazı Kıbrıslı Rumların açıklamalarını da aktardı.

Gazete haberinin bir diğer kısmında Lefke-Aplıç kapısının açılışına da yer verdi.

Bölgede yaşayan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin, kapının açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini, 12’yi biraz geçe başlayan geçişlerde ilk olarak Kıbrıslı Rumların araçlarıyla KKTC’ye geçiş yaptıklarını belirten gazete, Kıbrıslı Türklerin ise geçiş yapan ilk Kıbrıslı Rumları zeytin dalları ve bölgede yetişen portakal ve mantarlarla karşıladıklarını yazdı.

“Eurihu” ve “Flasu” köylerinin muhtarları Ksenofondas Ksenofondu ve Andonis Nikolaidis’in açılışta yaptıkları açıklamalarda, Aplıç kapısının açılmasının daha önce karma köylerde birlikte yaşayan Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkileri iyileştirmesi ve teması arttırması dileklerinde bulundular.

Rum muhtarlar, kapının açılmasının bölge halkının ulaşımını da kolaylaştıracağını vurguladılar.