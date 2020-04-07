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Barakada yaşam mücadelesi

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Güzelyurt’ta derme çatma inşa edilen bir barakada yaşayan üç çocuklu aile, yardım eli bekliyor

Barakada yaşam mücadelesi

 

Güzelyurt’ta yaşam mücadelesi veren 3 çocuklu aile yardım eli bekliyor. Zor şartlar altında sürdüren aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

Güzelyurt’ta Yayla-Kumköy anayolu üzerinde toplama malzemeler ile derme çatma inşa edilen bir barakada yaşayan 3 çocuklu aile yaşam mücadelesi veriyor

Engelli olan babanın aylığı ile kıt kanat geçinmeye çalışan ailenin sağlıklı koşullarda yaşayabileceği bir ev için yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medyadan ailenin durumunu paylaşan Turgut Ergel vatandaşlardan inşaat malzemesi için yardım çağrısında bulundu.

Turgut Ergel’in çağrısı şöyle:

“Telefonum çaldı...
Dün sevdiğim bir abim kardeşim ile görüştüm.
Bir konu için aradı beni...
İyi okuyun lütfen....
Gardaş
Efendim başkanım..
Bir aile var İMC usulü yardım edebilirmiyiz?
Elimizden ne gelirse yapalım da konuyu biraz açarsan daha çok iyi anlayacam.
Bak kardeşim....
Derme çatma bir yer yaptı, kapı vs hep toplama üzeri asbest, arkası lamarina, yer toprak insanlar halı serdi!!!

Sesim kesildi dedim ne zaman görebiliriz?
Yarın saat 11 de görelim olur?
Tabiki dedim...
Bu gün gittim bu yeri gördüm...
Bir baba
Üç çoçuğu ile burada kalıyor!!!
Yayla kum köye giderken yol üstünde bu ev yola sıfır.
Baba engelli maaşı alıyor yetmiyor!!!
Boğazım düğümlendi!!!
Yardım edebilecek olan insanlardan para değil..
İnşaat malzemesi istiyoruz!!!
Bu yeri yaşana bilecek bir yer yapmak için...
Elimden geldiğince yardımcı olabilecek insanlarımız.
Lütfen elinizi vicdanınıza koyarak hareket ederek bu insanlara el verelim...
05488763478”

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