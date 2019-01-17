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Barajlar taştı, sel korkusu yaşandı

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Ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte özellikle batı bölgesinde barajlar, dereler taştı. Gemikonağı’nda bir araç denize sürüklendi, bölgedeki birçok yol sular altında kaldı, trafiğe kapatıldı

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Barajlar taştı, sel korkusu yaşandı
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Araç denize sürüklendi

 

Lefke Göleti’nin dolması ve şehre akması dolayısıyla, Gemikonağı Sanayisi’nde bulunan bir araç denize sürüklendi.

Denize düşen araçta birinin olmadığı öğrenildi. 

 

Güzelyurt’ta baraj taştı, yollar kapandı

Güzelyurt barajı yağan yağmurların ardından taştı. Bölgedeki birçok yol sular altında kaldı, trafiğe kapatıldı

 

Güzelyurt barajı yağan yağmurların ardından taştı. Güzelyurt barajının taşması nedeniyle Güzelyurt-Lefkoşa anayolunun, Güzelyurt Manisa Bulvarı kavşağı ile Mevlevi-Şahinler çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldı. 

Ulaşım; Şahinler-Zümrütköy-Akçay-Güzelyurt güzergahından veriliyor.

Güzelyurt'ta Manisa Bulvarı da, Güzelyurt Barajı’nın taşması nedeniyle trafik akışına kapatıldı.Ulaşım şehir içinden alternatif yoldan verildi.

Bostancı'dan Taşpınar köyüne giden yol da, Taşpınar köy girişinde bulunan derenin taşması sonucu trafiğe kapatıldı.

Taşpınar köyüne ulaşımın Doğancı' dan Taşpınar' a giden yoldan sağlanmakta olduğu belirtildi.

Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı  arasında kalan kısmı  da trafik akışına kapatıldı.

Yol, Cengiz Topel Anıtı önlerindeki köprüde su taşkını nedeniyle sürüklenen  dal ve sair atıkların temizlenmesi ve köprünün olası hasar görme ihtimaline karşı kapatıldı.

Akşam saatlerinde Güzelyurt - Akdeniz eski yolu da su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı.
 

 

 

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