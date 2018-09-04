Bankalar mezara kadar taksit öneriyor

Meclis çalışanları, hükümetin kemer sıkma politikasına ve zamlara tepki amacıyla süresiz grev başlattı. Mec-Sen Başkanı Beyit, hükümetin ekonomik tedbirlerini, “yetersiz ve komik” diye niteledi

Cumhuriyet Meclisi’nde örgütlü Meclis Çalışanları Sendikası (Mec-Sen) dünden itibaren süresiz grev başlattı.

“Ekonomik krize”, “hükümetin kemer sıkma politikasına” ve “zamlara” tepki için süresiz grev kararı alan Mec-Sen üyeleri dün saat 09.00’da iş bıraktı, Cumhuriyet Meclisi önüne çıktı.

Sendikanın greviyle ilgili açıklamayı Mec-Sen Başkanı Batu Beyit yaptı. Mec-Sen Başkanı Beyit’in yanı sıra Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda da eylem yerinde açıklamalarda bulundu.

Beyit, vatandaşların bankaların inisiyatifine bırakıldığını, ‘mezara kadar taksit ödeyin’ önerileriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Batu Beyit, “Toplumsal varoluşa kıvılcım olabilmek için buradayız. Evlerde elektrikler kesilmeden, bankalar haciz ve ihbara başlamadan tüm kesimlerin, emekçilerin alım gücünü artırıcı plan ve programları acilen ortaya koymanızı talep ediyoruz” dedi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik tedbirleri, “yetersiz, eksik ve komik” diye niteleyen Batu Beyit, “Doğru olan özel sektörün maaşlarını yaşanılabilir seviyeye çekmek mi, kamu çalışanının maaşlarını asgari ücret seviyesine indirmek mi?” ifadelerine yer verdi.

Bankalara döviz borcu olan vatandaşlar için somut adım atılmadığını da kaydeden ve bunu eleştiren Batu Beyit, “Vatandaşlar bankaların inisiyatifi ve ‘mezara kadar taksit ödeyin’ önerileri ile karşı karşıya” görüşünü dile getirdi.

Batu Beyit, iyi niyet görmedikleri ve sendikanın maddi olanakları el verdiğince eylemlerine devam edeceklerini kaydederek, “Tüm halkı birlik, beraberlik ve var oluşumuz için eylemimize desteğe çağıyoruz” dedi.

