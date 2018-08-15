“Bankalar insaflı olmalı”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, bankaların bu ortamda insaflı olmasını istedi, Merkez Bankası’nın da denetim yaparak vatandaşın hakkını arayabileceğini kaydetti

UBP Milletvekili Ersin Tatar, hükümetin önerilerinin dün bir gazetede yayımlandığını söyleyerek, “önerileri milletvekili olarak önce biz duymak isterdik” dedi.

Tatar, döviz kurlarının durumunu değerlendirerek, “Türkiye’nin borçları var ama bu yaşananları ekonomik felsefeyle açıklamak mümkün değil” dedi.

Döviz borçlarının yeniden yapılandırılmasının önemli olduğunu söyleyen Tatar, bu uygulamanın masrafsız yapılması gerektiğini belirtti.

Tatar, bankaların da bu ortamda “insaflı olmasını” isteyerek, Merkez Bankası’nın da denetim yaparak vatandaşın hakkını arayabileceğini kaydetti.

KDV düzenlemelerinde “keyfi uygulamalar” yapılmaması gerektiğini söyleyen Tatar, bunun sistemi bozabileceğini, kurun sabitlenmesinin daha yararlı olabileceğini savundu.

Tatar, hükümetin önerilerinin yasa gücünde kararname gerektirdiğini dile getirerek, Başbakanın her zaman hukuktan bahsettiğini ancak bugün yapılmaya çalışanın “hukuksuzluk olduğunu” iddia etti.

Trump ve ekibinin Türkiye'ye olan tutumunu kınayan Tatar, Kıbrıslı Türklerin de mağdur olduğunu, büyük haksızlık yapıldığını Avrupa’nın Türkiye’ye destek vermesi gerektiğini belirtti.

Yapılan çalışmaların Türkiye ile de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, randevu alınarak toplantı yapılması gerektiğini kaydetti.