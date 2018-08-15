banner107
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
16 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
60 0
Rumlar kuzeye akın ediyor
Rumlar kuzeye akın ediyor
33 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
50 0
Kalecilerin takasları gündemde
Kalecilerin takasları gündemde
212 0
Girne’de tarihi gece
Girne’de tarihi gece
1.1B 0
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
200 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
62 0
banner82
banner147

“Bankalar insaflı olmalı”

banner27

UBP Milletvekili Ersin Tatar, bankaların bu ortamda insaflı olmasını istedi, Merkez Bankası’nın da denetim yaparak vatandaşın hakkını arayabileceğini kaydetti

“Bankalar insaflı olmalı”
banner137

UBP Milletvekili Ersin Tatar, hükümetin önerilerinin dün bir gazetede yayımlandığını söyleyerek, “önerileri milletvekili olarak önce biz duymak isterdik” dedi.

Tatar, döviz kurlarının durumunu değerlendirerek, “Türkiye’nin borçları var ama bu yaşananları ekonomik felsefeyle açıklamak mümkün değil” dedi.

Döviz borçlarının yeniden yapılandırılmasının önemli olduğunu söyleyen Tatar, bu uygulamanın masrafsız yapılması gerektiğini belirtti.

Tatar, bankaların da bu ortamda “insaflı olmasını” isteyerek, Merkez Bankası’nın da denetim yaparak vatandaşın hakkını arayabileceğini kaydetti.

KDV düzenlemelerinde “keyfi uygulamalar” yapılmaması gerektiğini söyleyen Tatar, bunun sistemi bozabileceğini, kurun sabitlenmesinin daha yararlı olabileceğini savundu.  

Tatar, hükümetin önerilerinin yasa gücünde kararname gerektirdiğini dile getirerek, Başbakanın her zaman hukuktan bahsettiğini ancak bugün yapılmaya çalışanın “hukuksuzluk olduğunu” iddia etti.

Trump ve ekibinin Türkiye'ye olan tutumunu kınayan Tatar, Kıbrıslı Türklerin de mağdur olduğunu, büyük haksızlık yapıldığını Avrupa’nın Türkiye’ye destek vermesi gerektiğini belirtti.

Yapılan çalışmaların Türkiye ile de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, randevu alınarak toplantı yapılması gerektiğini kaydetti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.