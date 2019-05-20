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Bando eşliğinde “100. Yıl Kortej Yürüyüşü”

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Lefkoşa’da “100. Yıl Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirildi

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Bando eşliğinde “100. Yıl Kortej Yürüyüşü”
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100. Yılında; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de kutlandı.
Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk tören Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yer yapıldı.


Lefkoşa’daki etkinlikler çerçevesinde dün akşam saat 18.00’de tüm Lefkoşa okullarının, üniversitelerin, kurum ve kuruluşlar ile spor federasyonlarının katılımı ile “100.Yıl Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Bando eşliğinde Lefkoşa Atatürk Büstü önünden başlayan kortej, Pronto Çemberi güzergahı izlenerek Dereboyu Avenue alanına varıldı.


Kortejin alana ulaşmasının ardından gala gecesi başladı ve Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda dereceye giren okullar sahne alarak bayram coşkusuna ortak oldu.


 

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