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Balıkesir bölgesinde elektrik kesintisi

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Balıkesir bölgesinde elektrik kesintisi

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Balıkesir’deki 1001 Airport Mall bölgesi ile bölgedeki su motorlarına yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak; elektrik çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebilecek.
Açıklamada vatandaşların kesintiden etkilenmemesi için tedbir alması ve şebekede her an elektrik varmış gibi davranması da istendi. 

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