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“Balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldı”

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kapılca’daki balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.

“Balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldı”


Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kaplıca’da balıkçılarla görüşen Oğuz, balıkçıların taleplerini ve sorunları dinledi. 
Kaplıca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Tayyar Demir ve Sekreteri Kemal Demir de, barınağın sorunları ile ilgili Oğuz’a bilgi verdi.
Tarım Bakanı Dursun Oğuz, yıllardır atıl kalan ve ülkede önemli bir yer tutan balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümü konusunda somut adımlar attıklarını söyledi. 
Balıkçıların sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmaların takibini yapacaklarını ifade eden Oğuz, balıkçı barınaklarının durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldığını anımsattı. 
Oğuz, bakanlığın imkanları ölçüsünde gereken desteğin verileceğini de kaydetti.


OĞUZ KÖY HALKI İLE BİRARAYA GELDİ
Tarım Bakanı Oğuz, barınak ziyaretinin ardından Kapılca’da köy kahvehanesinde köy halkı ile de biraraya gelerek, sorunlarını dinledi. Görüşmede, Kaplıca Köyü Muhtarı Adem Baş da hazır bulundu. 
 

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