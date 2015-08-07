Balayı yerine hapse

Balayı için ülkemize gelen ancak Ercan’dan girerken narkotik dedektör köpeğinin üzerinde 3,5 gram hintkeneviri tespit etmesiyle tutuklanan Can Embiya Çalatlı,15 gün cezaevinde hükümsüz...

Balayı için ülkemize gelen ancak Ercan’dan girerken narkotik dedektör köpeğinin üzerinde 3,5 gram hintkeneviri tespit etmesiyle tutuklanan Can Embiya Çalatlı,15 gün cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalacak

Evrim KAMALI

Ülkemize balayı yapmak amaçlı tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Can Embiya Çalatlı teminata bağlanmak üzere dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli Polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, huzurda bulunan zanlı Can Embiya Çalatlı'nın Ercan’dan ülkemize giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda tütünle karışık toplam 3gram 590 mg hintkeneviri bulunduğunu söyledi.Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten polis ülkemizde hiçbir yasal bağı olmadığını ve teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü geçmeyen bir süre cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verdi.