Bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle

Lefkoşa Orta Gerilim Şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle; 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak.



Yenişehir bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı, Lefkoşa Surlariçi bölgesi, Atleks Sanverler Ortaokulu civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve civarı, Golden Tulip Otel ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın elektrik enerjisi dönüşümlü olarak kesilecek.



KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, dönüşümlü kesinti süresinin her bölge için yaklaşık 45 dakika olması bekleniyor. GİRNE’NİN BAZI BÖLGELERİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK Girne’nin bazı bölgelerine yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.



Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya gore, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00-10.30 saatleri arasında Ozanköy köy içi, Beylerbeyi köy içi, Beylerbeyi Muhabere Bölüğü, İngiliz Okulu Bölgesi ve Beylerbeyi Su Pompaları’nın elektrik enerjisi kesik olacak.



Proje çalışması nedeniyle öğleden sonra 12:30- 15:00 saatleri arasında ise Alsancak anıt ve şehitlik bölgeleri ile Milli Park’ın güneyi ve doğusunun elektrik enerjisi kesik olacak.



Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle ise sabah 09:30- 15:00 saatleri arasında; Dome Hotel ve civarına elektrik verilemeyecek.