Bakanlıklara bağlı daire, kurum ve kuruluşlar belirlendi

Yeni hükümetin oluşumuyla, dairelerin kurum ve kuruluşların bakanlıklara dağılımı da düzenlendi.
Başbakanlık (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
- Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
- Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
- Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
- Personel Dairesi Müdürlüğü
- Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
- Devlet Basımevi Müdürlüğü
- Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü
- Devlet Planlama Örgütü
- Gençlik Dairesi
- Spor Dairesi
- Başbakanlık Denetleme Kurulu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
- BRTK
- Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
- Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi
- Vakıflar Bankası
- K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Şti.
- Kalkınma Bankası
- Yayın Yüksek Kurulu
- Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
- Kamu-Net
- E-Devlet
- AB Koordinasyon Merkezi
- Piyangolar Birimi
1- Sağlık Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
- Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
- Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
- İlaç ve Eczacılık Dairesi
- Devlet Laboratuvarı Dairesi
- Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu
2- Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
(1) Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi
(2) Ticaret Dairesi Müdürlüğü
(3) Sanayi Dairesi Müdürlüğü
(4) Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
- Kıb-Tek
- Yenilenebilir Enerji Kurulu
3- Tarım Bakanlığı (Cumhuriyetçi Türk Partisi)
- Tarım Dairesi Müdürlüğü
- Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü
- Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü
- Tarımsal Araştırma Enstitüsü
- Su İşleri Dairesi Müdürlüğü
- Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü
- Veteriner Dairesi Müdürlüğü
- Orman Dairesi Müdürlüğü
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
- Toprak Ürünleri Kurumu
- Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
- Genel Tarım Sigortası Fonu
- Kıbrıs Türk Tütün Ürünleri Ltd.
- Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)
- Cypruvex Ltd.
4- Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı (Hükümet Sözcüsü) (Halkın Partisi):
1-Tanıtma Dairesi
2- Dış İşleri Dairesi
3- Enformasyon Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- Türk Ajansı Kıbrıs
5- İçişleri Bakanlığı (Halkın Partisi)
1- Mülki Yönetim ve Bölümleri
2- İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
3- Tapu ve Kadastro Dairesi
4- Şehir Planlama Dairesi
5- Merkezi Cezaevi Dairesi
6- Nüfus Kayıt Dairesi
7- Muhaceret Dairesi
8- Harita Dairesi
9- Yerel Yönetimler Müdürlüğü
10- Sosyal Konut Müdürlüğü
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- İskan Komitesi
6- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı (Halkın Partisi)
1- Planlama ve İnşaat Dairesi
2- Trafik Dairesi
3- Karayolları Dairesi
4- Posta Dairesi
5- Sivil Havacılık Dairesi
6- Limanlar Dairesi
7- Telekomünikasyon Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- KTHY
2- Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
3- Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
4- Trafik Hizmetleri Denetleme Birimi
5- CAS
6- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
7- Maliye Bakanlığı (Demokrat Parti)
- Bütçe Dairesi
- Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
- Gelir ve Vergi Dairesi
- Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
- Gümrük ve Rüsumat Dairesi
- Hazine ve Muhasebe Dairesi
- Para ve Kambiyo İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- KKTC Merkez Bankası
8- Turizm ve Çevre Bakanlığı (Demokrat Parti)
- Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
- Turizm Planlama Dairesi
- Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
- Çevre Koruma Dairesi
- Meteoroloji Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri ltd.
2- Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
9- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (Toplumcu Demokrasi Partisi)
- Talim ve Terbiye Dairesi
- Eğitim ve Ortak Hizmetler Dairesi
- Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi
- Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
- İlköğretim Dairesi
- Genel Orta Öğretim Dairesi
- Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
- Kültür Dairesi
- K.T. Devlet Tiyatroları
- Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
2. Lefke Avrupa Üniversitesi
3. Atatürk Öğretmen Akademisi
10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Toplumcu Demokrasi Partisi)
(1) Çalışma Dairesi
(2) Sosyal Sigortalar Dairesi
(3) Sosyal Hizmetler Dairesi
(4) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1- İhtiyat Sandığı
2- Asgari ücret saptama komisyonu