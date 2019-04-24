Bakanlığın değerlendirmesi hatalı

Sağlık Bakanlığı tarafından damacana su üretimi durdurulan Hediyemsu, bakanlığın yanlış ve hatalı değerlerle kendilerini zan altında bıraktığını iddia etti



Sağlık Bakanlığı tarafından damacana su üretimi geçici olarak durdurulan firmalar arasında bulunan Hediyemsu, açıklama yaparak, Bakanlığı eleştirdi.

Hediyemsu, Sağlık Bakanlığı’nın yanlış ve hatalı değerlerle kendilerini zan altında bıraktığını iddia etti.

Hediyemsu Ltd. Genel Müdürü Hasan Küçük, yazılı açıklamasında, şunları savundu:

“KKTC’de Bromat ölçümleri yapılamazken, biz Hediyem su olarak TSE (Belge no: 090014-TSE-01/02) yılda belli periyotlarda Bromat testi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Değerlerimiz limitlerin altında çıkmaktadır. Nasıl oluyorsa ilk kez ülkede yapıldığında son iki analiz sonucu 3 ug/L çıkan değerler 18 ug/L oluyor. Bu değerlerde bu kadar uçurum olması Manidardır. 2015 den beri düzenli yapılmakta olan analizlerde hem ham suyun hem de ürün suyunda herhangi belirgin bir değişiklik olmamıştır. Üretim tesisinden bir numune alınmadan, yapılan tahlil örnekleri ve sonuçları bize sunulmadan, bahsi geçen üretimin durdurulması ile ilgili bize bilgilendirme yapılmadan haber yayınlıyorlar.

88/2009 sayılı Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası, Tüzük No: 212/2016 Madde 5 (1-10) açıkça ifade eder ki parametre üzeri sonuç çıkması durumda şahit numune işletme sahibine/üreticiye ikinci bir analiz yapmak için verilir. Ayrıca işletme sahibinin tebligat tarihinden sonra iki gün içinde sorumlu birim olan Temel Sağlık Dairesine itiraz hakkı vardır. Bu konuda itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır. HEDİYEMSU sadece diğer firmalar gibi bir ürün üretmiyor. Diğer ürünlerden de neden numune alınıp analiz yapılmadı? Bize gelen yazının içeriğinde kapatıldı belirtilmiyor. Kesin hüküm yoktur. Yeni cihaz ve yapılan ölçümlerde hata olabilir. Mayıs ayı itibariyle Bromat analiz denetimleri başlanacağı bilgisine sahibiz. Bu doğrultuda üretim tesislerinin üretim processlerinin gözden geçirilmesi istendi.

Tahlile tabi tutulan ürünün bize ait olduğunu ispatlayan ve yasaya göre alınan şahit numuneyi bize vermeden bahsettikleri yasal sürecin başladığı ile ilgili bizimle iletişime geçmeden üretimin durdurulduğunu sosyal medyadan halka duyuru yapıldı. Bahsi geçen haberde Bromat’ın birimi yanlış yazıldı ve ürünümüzün üretim tarihi yok. Bu ürün hangi tarihte üretildi, hangi koşulda numune alındı, piyasanın hangi noktasından alındı? Malumunuzdur ki mevcut damacanalar kontrolsüz olarak farklı markaların dolumu yapılarak ticari ve evlerde satışı yapıldığı bilinmektedir. Sorarız bu konuda halkın sağlığına önem veren icra makamları ne kadar gereğini yapmaktadırlar?”

Hasan Küçük, Sağlık Bakanlığı gibi ciddi ve halkın güven umudu olan kurumda hata yapıldığını ileri sürerek, hatanın düzeltilmesinin olacağına inandıklarını belirtti ve “Kimsenin ekmeğimizle ve emeğimizle oynamasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Tüm kurum ve kuruluşları yapıldığını savundukları yanlış ve veya hatalı bildirimi düzeltmeye davet ettiklerini kaydeden Küçük, “Şirketimiz şahsına yapılan tüm hatalı ve veya yanlış yayın için yasal süreç başlatacağını halkımıza, tüketicilerimize, bayilerimize, tüm ticari çözüm ortaklarımıza ve çalışmakta olduğumuz her kurum ve bireyleri bilgilendirmek istedik” dedi.

İnsan odaklı, sağlığı önde tutan, her türlü yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, kaliteli üretim yapmaya devam edeceklerini belirten Hediyemsu Ltd. Genel Müdürü Küçük, ilerleyen günlerde her zaman yaptıkları gibi analiz sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını, sadece Bromat değil tüm analizleri paylaşacaklarını kaydetti.

Küçük, şöyle devam etti:

Kamuoyunun takdirine bırakmak istediğimiz bazı sorular aklımıza gelmektedir?

1.Yasal hakkımız olmasına rağmen neden şahit numune tarafımıza verilip ikinci analiz yapılmasına fırsat verilmedi?

2.Üretim tarihi belli olmayan bu ürün nereden alındığı ve bu ürün kontrol dışı dolum mu yapıldı?

Dedikodu mekanizmasını çalıştıran ve haber içeriğini doğru öğrenmeden, kargaşa yaratan ve bundan kazanç elde etmek isteyen kişiler amaçlarına ulaşamayacaktır. Yaratılan kaos tek taraflı ticari linç girişiminde bulunan kişi ve/veya kurumları da esefle kınıyoruz.

İnsan odaklı çalışmaları ve yarattığı döngüsel ekonomik değerlerden rahatsız olan piyasadaki bazı fırsatçılar amaçlarına ulaşamayacaktır.

Son olarak haberin içeriğini çarpıtmadan haber yapan değerli basın mensupları ve tüm bayi ve bilinçli tüketicilere göstermiş olduğu doğru ve tarafsız destekleri için teşekkür ederiz.

Herkesi ülkemizin en yüksek üretim kapasitesine sahip ve en modern tesisini yerinde incelemesi için davet ediyoruz.”

Küçük, açıklamasına, TSE Bromat ölçümleri ve analiz sonuçlarını da ekledi.

Hediyemsu, hastalara da dağıtılıyordu

Sağlık Bakanlığı tarafından “bromat” miktarının maksimum seviyenin üzerinde çıkması nedeniyle üretimi durdurulduğu açıklanan Hediyemsu’nun, Devlet Hastanelerinde yatan hastalara da dağıtıldığı öğrenildi.

BROMAT NEDİR?

Bromat asidi, eczacılıkta sektöründe, boyacılık sektöründe ve kimya sektöründe çeşitli kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Genelde baryum bromat çözeltisine sülfat asit ilave edilerek elde edilmektedir. Bromat asidi 100 derecede sıcaklıkta bozunmakta ve oksijen ve broma dönüşmektedir. Bromat asidinin tuzlarına bromat denmektedir. İçme ve kullanma suları dezenfekte edilirken, bromat iyonu meydana gelmektedir. Ozonlama sırasında oluşan bromat iyonu kanserojen özelliktedir. Bu yüzden içme ve kullanma sularında brom ve bromat analizleri yapmak çok gereklidir. Dezenfeksiyon sırasında suda bromür varsa, kanserojen özellikler taşıyan bazı bromlu bileşikler oluşmaktadır. Serbest klorlar ile birlikte bulunan bromdan oluşan bromür tuzları, ozonlama ile birlikte bromata dönüşmekte ve bu defa sularda bromat kirliliği görülmektedir. Kısaca içme sularının dezenfekte edilmesinde ozon kullanıldığı zaman, eğer su bromür içeriyorsa bromat ve diğer bromlu yan ürünleri oluşmaktadır. İçeriğinde bromat bulunan içme suyu vücuda girdiği zaman, böbrek, karaciğer ve merkezi sinir sistemi üzerinden tahribata yol açmaktadır. Bunun yanı sıra kanser riski taşımaktadır.

Dört su şirketine yeniden tahlil yapılacak



Sağlık Bakanlığı, dört su firmasının, sadece damacana üretim faaliyetlerinin, 7 gün süreyle test amaçlı üretim yapılması dışında durdurulduğunu bildirdi

Sağlık Bakanlığı, bazı su firmalarının üretimlerinin durdurulmasıyla ilgili yani bir açıklama yaparak, 4 firmanın, sadece damacana üretim faaliyetlerinin, 7 gün süreyle test amaçlı üretim yapılması dışında durdurulduğunu belirtti.

Yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığı olarak, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca, ülkemizde faaliyet gösteren tüm ambalajlanmış içme suyu üretim tesislerinin sadece damacana hatlarında yapılan denetim ve dolayısı ile analizler neticesinde, damacana su üretimi veya dolumu yapan Asya Su, Hediyem Su, Kösedağ Su, Aysu firmalarının damacana üretim hatlarında tespit edilen limit üstü Bromat miktarı ile ilgili gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması hususunda söz konusu firmalar ikaz edilmiş ve sadece damacana üretim faaliyetleri yedi gün süre ile test amaçlı üretim yapılması dışında durdurulmuştur.

Önümüzdeki günlerde yapılacak tahlil sonuçlarına göre söz konusu firmaların damacana üretimine başlayıp başlamadıkları hususlarıyla, tüm firmalardan alınacak numunelerin analiz sonuçları Bakanlığımız tarafından bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bakanlığımızın hedefi ambalajlanmış içme suyu üretimlerini durdurmak değil, bilakis firmaların mevzuata uygun üretim yapmalarını sağlamaktır. Bu süreçte, yukarıda adı zikredilen firmalar da dahil olmak üzere, halk sağlığı hususundaki hassasiyetimize sahip çıkıp anlayış, inanç ve sabırla Bakanlığımızla tam işbirliği yapan tüm firmalara teşekkür ederiz.”