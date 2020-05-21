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Bakanlar Kurulu'ndan, Pile'deki Türkler için açılım

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Bakanlar Kurulu'ndan, Pile'deki Türkler için açılım

Bakanlar Kurulu, Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin 1 Haziran'dan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla Kuzey'e geçişlerinin kolaylaştırılmasına karar verdi. 

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre,  koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda Pile’de yaşayan yurttaşların da genel kurallara dahil  edilmesine ilişkin  451-2020 sayı ve 18.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen uygulamanın sona erdirileceği duyuruldu.

Karara göre, Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin koşulların belirlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı ve 1 Haziran'dan itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılması kararı alındı.

Güney Kıbrıs'a geçebilen Pile'deki vatandaşlar, KKTC'ye gelmeleri halinde iki hafta karantina uygulamasına tabi tutulacakları için bir süredir sorun yaşanıyordu.  

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