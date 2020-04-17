Bakanlar Kurulu yeni kararlar aldı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay toplantının ardından açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

- Bütün kısıtlamalar 30 Nisan'a kadar uzatıldı

- Kısmı sokağa çıkma yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

- Karpaz bölgesi konusunda uygulanan özel rejimi uzatmama kararı aldık.

- Karpaz Kurulu da görevini tamamlamış olacak.

- Lapta'da giriş çıkışın polis kontrolünde olması kuralı uygulanmayacak.

- Farklı sektörlerin hangilerinin hangi aşamada açılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

- Toplantılar devam edecek ve Bakanlar Kurulu sağlık uzmanlarımızın önerileri çerçevesinde hareket etme noktasında duruyoruz. Şu an itibarıyla herhangi bir sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik.

- Önümüzdeki hafta başında Sağlık, Ekonomi ve Çalışma bakanlıkları bir araya gelecek ve çalışmalarını devam ettirecekler.

- Biz bahse konu komiteden ortaya çıkacak uzlaşı sonucundaki öneriyi değerlendireceğiz. Bilimin bize söylediği şekilde hareket edeceğiz.

- Pile köyü içerisinde yaşana bazı gelişmeler değerlendirildi. Pile'de muhtarın önerilerini dikkate alarak Sağlık Bakanlığı’nın bazı vatandaşlara test yapması noktasında karar ürettik.

- Pile köyü ve civarında bazı pozitif vakalar ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde bir çalışma yapılacak.