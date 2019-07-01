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Bakanlar Kurulu özel gündemle toplandı

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Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

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Bakanlar Kurulu özel gündemle toplandı
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Saat 10.10’da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu  toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da katılıyor. 
Toplantı sonrasında basına açıklama yapılması bekleniyor.
 
 

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