 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
8 0
Kız öğrenciler aşılanıyor
Kız öğrenciler aşılanıyor
55 0
 
Kanal T ödülleri verildi
Kanal T ödülleri verildi
264 0
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
26 0
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
386 0
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
26 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
35 0
banner82

Bakanlar Kurulu'nun akaryakıt kararı açıklandı

banner27

banner262
Bakanlar Kurulu'nun akaryakıt kararı açıklandı
banner267

Bakanlar Kurulu, akaryakıta zam yapmama kararı aldı.
Bakanlar Kurulu’nun saat 15.50’de başlayan toplantısı, saat 18.05’te tamamlandı.
Toplantıda alınan kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, akaryakıtla ilgili durumu değerlendirip, zam yapmama kararı aldıklarını duyurdu.
Her hükümet oluştuğunda her bir bakanlığa bağlı kurumların, bağlı dairelerin kadro tüzüklerinin karara bağlanması gerektiğini hatırlatan Özersay, bugün, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlıklara bağlı kurumlar tüzüğü, daireler tüzüğü ve kadrolarla ilgili tüzükleri karara bağladıklarını söyledi.
TAHIL FİYATLARI… GÜZELYURT LAPTA VE TATLISU BELEDİYELERİNİN BÜTÇELERİ DE ONAYLANDI
Güzelyurt, Lapta ve Tatlısu Belediyelerinin beklemekte olan bütçelerinin Maliye Bakanlığı’ndan gelen onay doğrultusunda onaylandığını da açıklayan Özersay, ayrıca Tarım Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından duyurulmuş tahıl fiyatlarının da onaylandığını aktardı.
KIBRIS KONUSUNDA OLAĞANÜSTÜ BAKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILACAK
Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıs sorunu konusunda bir değerlendirme yaptığını ve politika geliştirme bağlamında birkaç konuyu daha görüşeceğini aktaran Özersay, Bakanlar Kurulu’nun birkaç gün içinde olağanüstü toplantı yapacağını, bunun gün ve saatinin daha sonra basına ve kamuoyuna bildirileceğini açıkladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.