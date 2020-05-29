Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

Hükümet sözcüsü Kudret Özersay, bugün yapılan Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları şu şekilde açıkladı:

‘- Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanmasıyla ilgili kararlar aldık. Sağlık Bakanı bunları açıklayacak. Mali duruma baktık. Ne zamana bitirilebileceğini konuştuk.

– 1 Haziran’dan itibaren yurtdışında bulunan KKTC vatandaşlarından olağan ikameti KKTC olan vatandaşlar ülkeye gelebilecek. Karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

– Haziran ayı içinde İngiltere ve Türkiye’den charter seferleri düzenlenecek.

– 8 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olmasalar dahi ülkemizde ikamet izinli ,çalışma, öğrenci ve oturma izni olanlar ülkeye gelebilecek. Geldiklerinde karantinaya girecekler ve bedelini kendileri ödeyecekler.

– Eğer bugün var olan koşullar değişmezse ve koşulları detaylı bir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın düzenleyeceği şekilde 1 Temmuz tarihinden itibaren turistler ve diğer vatandaşlar gelebilecek.

– Herhangi bir yabancı gelecekse hangi ülkeden geldiği önemli olacak. 2 ayrı risk listesi olacak. Riskli ülkelerden gelecekler için PCR ve karantina istenecek.

– Riski daha az olan ülkelerden geleceklere ise PCR test sertifikası olmak kaydıyla karantinaya girmeden ülkeye girişi için bir düzenleme yapacağız.

-Pile ile ilgili değerlendirme yaptık. Hükümeti de rahatsız eden bizim de böyle bir düzenleme yapmaktan memnun olmadığımız bir durum vardı. Pile’deki vatandaşların ülkeye girişi ile ilgili ülkemizde işi bulunan kişilerin PCR testi yaparak ve kişisel taahhütte bulunarak geçişine izin verilecek. Bu karar 1 Haziran’dan itibaren PCR testler yapıldıktan sonra devreye konulacak.

– Yurtdışında korona virüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazelerinin de ülkeye getirilmesine izin verildi.

– Haziran ortası gibi ikinci bir ekonomik destek ve tedbir paketi hazırlayacağız.

– Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak gece sokağa çıkma yasağı 1 Haziran’dan itibaren kaldırılıyor.

– 1 Haziran’dan sonra toplu taşımanın ne olacağı konusunda Ulaştırma Bakanlığı son bir toplantı yapacak. Personel taşıması 1 Haziran’dan itibaren serbest olacak.

– Spor müsabakaları hangi alanlarda yapılacakları konusunda Sağlık Bakanlığı’na yetki verdik.

– Casinoların imtiyaz ücretlerinin yerine getirmeleri durumunda açılabileceklerini belirmek istiyorum.

– Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) ile ilgili olarak KHK’nın cumhurbaşkanı tarafından üye atanmaksınız eksik üye ile de toplanabilmesi konusunda da düzenleme yaptık, meclise gönderiyoruz.

– Ortalama ile sınıf geçme konusu gündemde.

– Marketlerin kapanış saatleri 22.00 olacak.’ dedi.