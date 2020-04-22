Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Bakanalar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

- Maske takmak artık zorunlu.

- Cuma’dan itibaren maske sokağa çıkılan her halde zorunlu.

Toplu iftar, iftar çadırı veya toplu ibadet, Ramazan ayı boyunca olmayacak.

- Aynı zamanda sahur organizasyonlarına da izin verilmeyecek.

-27 Nisan tarihine kadar devam edecek olan KKTC vatandaşlarının deniz yokuyla adaya gelme yasağını 30 Nisan’a kadar uzattık. Bunun tek istisnası, sağlık bakanlığının verdiği sevk kararı ile tedavi görmek üzere yurt dışında olanlar, kendisi ve refakatçı deniz yoluyla adaya gelebilecek. Cenaze maksadı ile birinci derece yakınlar yurt dışında ise, adaya gelebilecek ama karantina kuralları uygulanacak.

- GKK Komutanlığı da toplantıya katıldı. Askeri birlikler içerisinde tedbirler artırıldı. Askerlik Yasası’nda değişiklik olacaksa, bedelli askerlik için değişiklikleri görüştük ve bir komite kurulacak. Değişiklikleri görüşecek. Gerek 30 günün 15 gününü yapanlar, gerek tarih süresi yaşayanlarla ilgili esnek davranılacak.

- İşsizlik ödeneği alan vatandaşlar, aynı miktar çerçevesinde ödenmeye devam edecek. Sadece geçici ve bu döneme özgü işsizlik ödeneği 1500 TL olacak. İki rakam arasındaki fark nedeniyle istismar önlenecek. Bundan sonra işsizlik ödeneğine başvuru revize edilecek.

- Belli bazı sektörlerin hangi şartlarda, ne zaman açılabileceği bu toplantıda ele alındı. Sağlık, ekonomi ve çalışma bakanları cuma gün toplantı yapacak ve 30 Nisan sonrası, hangi şartlarda açılacağını ele alacak. Sağlık Bakanlığı koşulları paylaştı. Test yapma kapasitemizi nasıl artırabileceğimiz rakamları bizlerle paylaşıldı. Daha da artması yanında, solunum cihazları sayısı arttı.

- Riskin daha yüksek olduğu kesimlerde, bazı belediye çalışanlarından başlayarak, polis, sağlık, eczacı ve kamu kuruluşlarında çalışan kesimlere artan biçimde test yapılacak. Hangi sektörler ne zamandan itibaren açılacak belirlenecek ve önümüzdeki hafta paylaşılacak.