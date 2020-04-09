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Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

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Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 4 saat süren toplantısı tamamlandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ve bundan sonra yapılacakları değerlendirmek üzere toplanan Bakanlar Kurulu, saat 19.00 civarında tamamlandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerasy Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

-Kamuda görevlilerin izni 30 Nisan’a kadar uzatıldı

- Okullar 30 Nisan'a kadar tatil.

- Tüm sinema tiyatro ve miting gibi etkinlikler de 30 Nisana kadar iptal edildi.

- Spor müsabakaları da 30 Nisan'a kadar yapılmayacak.

- 17 Nisana kadar özel sektör süpermarket fırın banka eczane haricindeki işletmeler kapalı olacak

- Kısmı sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

- Gece tam sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

- İlçeler arası çıkış da 1 hafta daha yasaklandı.

- Karpaz Bölgesi ile ilgili tam sokağa çıkma yasağı coğrafi olarak kapsamı daraltılıyor. İçerik olarak aynı kalacak. Şu an geçerli olan kurallar Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz ile sınırlı olacak.

- Sağlık Bakanlığı bir çalışma yaparak genelge yayınlayacak.

- Bankalarda, GSM hizmeti veren ödeme noktalarında, şu anda açık olan kamu kurumlarında genel prosedür Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek

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