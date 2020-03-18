Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

Özersay, Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ek olarak, hava veya kara kapılarından ülkeye giriş yapacak olan, KKTC ve Türkiye vatandaşları da dahil herkesin 14 gün süre ile merkezi noktalarda karantinaya alınması kararı aldıklarını söyledi

Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’tan gelecekler de dahil olmak üzere, vatandaş ya da yabancı herkesin KKTC’ye girişinin ardından 14 gün süreyle merkezi karantinaya alınması kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ek olarak, hava veya kara kapılarından ülkeye giriş yapacak olan, KKTC ve Türkiye vatandaşları da dahil herkesin 14 gün süre ile merkezi noktalarda karantinaya alınması kararı aldıklarını söyledi.

Kıbrıs Rum Kesimine geçişlerin yasak olmadığını ancak geriye dönüşlerde 14 gün merkezi noktalarda karantinanın bu kişilere de uygulanacağını belirten Özersay, Güney Kıbrıs veya Türkiye’ye tedavi için gidip gelenler için ise, aldığı tedavinin devamı merkezi karantina noktalarında mümkün değilse, evde karantina uygulamasının değerlendirileceğini ve istisna gösterilebileceğini söyledi.

Özersay, Pile sakinleri ve İngiliz üsler bölgesinde ikamet eden Beyarmudu sakinlerinin de KKTC’ye geçmesi durumunda 14 gün merkezi karantina noktalarında karantinaya tabii olacaklarının da altını çizdi.

Merkezi karantina uygulamasının getirilmesiyle ülkeye girişlerde ciddi bir azalma yaşanmaya başlandığını kaydeden Özersay, dün akşam ülkeye gelen uçakta 30, bu sabah gelen uçakta 28, deniz yolu ile 3 kişi geldiğini ve bunların karantinaya alındığını ifade etti.

SÜPERMARKET, KASAP VE ECZANE GİRİŞLERİNE DEZENFEKTAN, TEZGAHTAR VE KASADAKİ GÖREVLİLERE MASKE İLE ELDİVEN ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bakanlar Kurulunun kasap, eczane ve marketlerin giriş ve çıkışlarında dezenfektan ilaç/sıvı zorunluluğunun da kararlaştırdığını ifade eden Özersay, buna ek olarak marketlerde kişiler arasında 2 metre mesafe olmasının da zorunlu hale geldiğini belirtti.

Özersay, buralarda görev yapan tezgahtar ve kasa görevlileri için de maske ve eldiven takması ve bunları her iki saatte bir değiştirmesinin de zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Özersay, denetimlerin belediyelerce yapılacağını kurallara uymayan mekanların da kapatılabileceğini vurguladı.

İSTANBUL’DAKİ OLAY

İstanbul’a Fransa’dan gelen Kıbrıslı Türkün, karantina noktasında götürüldüğü sırada otobüsten indirilip özel bir araca bindirilmesi olayıyla ilgili olarak ise Özersay, kimseye torpil yapılmadığını, Türkiye’nin yurt dışındaki öğrencilerini ülkesine getirmek için girim başlattığı gibi kendilerinin de bunu yapmaya çalıştığını ifade etti.

Almanya, Fransa ve İspanyada eğitim gören Kıbrıslı Türklerin, Türk Hava Yolları ile ülkeye getirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Özersay, akşamki olayda sanki bir kişinin karantinadan çıkarılmaya çalıştığı algısının oluştuğunu kaydetti.

Özersay,”Bunun A veya B’nin çocuğu olmasının zerre kadar alakası yok, sizi temin ederim” dedi.

CUMA VE CUMARTESİ BİRLEŞİK KRALLIKTAN İKİ UÇAK GELECEK

Birleşik Krallıktan 20 ve 21 Mart’ta iki uçağın charter seferle gelmesinin söz konusu olduğunu belirten Özersay, özellikle Birlleşik Krallık’ta öğrenim gören öğrencilere öncelik verileceğini vurguladı. Özersay, ikinci uçakta öğrencilerden yer kalması halinde, çeşitli nedenlerle İngiltere’ye giden ancak dönemeyen vatandaşlara da yer verilebileceğini söyledi. Özersay, bahse konu seferlerin Türkiye’de sadece touch-down yaparak ülkeye gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“TESTLER İÇİN YETERLİ KİT VAR”

Covid-19 teşhisi için kullanılan kitler konusunda sosyal medyadan pek çok yorum yapıldığına işaret eden Özersay, bahse konu kitlerden ellerinde yeterince bulunduğunu, bunun yanısıra yeni alımların da söz konusu olduğunu söyledi.

“SOLUNUM CİHAZLARI SİPARİŞ EDİLDİ, PARASAL SORUN YOK”

Kudret Özersay, solunum cihazları ile ilgili ise yeni alımların da söz konusu olduğunu ifade etti.

Yeni kit ve solunum cihazlarının alımlarında parasal sıkıntı olmadığını belirten Özersay, karşılaştıkları engellin ülkelerin kit ve solunum cihazlarının ihracatına virüs salgınından dolayı, kendi ihtiyaçlarını da dikkate alarak koyduğu sınırlama olduğunu söyledi.

EKONOMİK TEDBİRLER

Visüs salgınından dolayı alınması gereken ekonomik tedbirler konusuna da değinen Özersay, bu konuda beklentilerin buluduğunun bilincinde olduklarını, bazı hazırlıkların somutlaştığını ancak tedbirlerin yansımasını öngörmek gerektiğini aksi halde beklenen sonucun çıkmayabileceğini ifade etti ve biraz daha sabredilmesini istedi. Özersay, ilgili bürokratların da katılımıyla bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

“HERKESE SORUMLULUK DÜŞÜYOR, KRİZDEN BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ”

“Bu kriz sadece Kıbrıslı Türklerin değil, dünyanın krizidir. Bu sadece hükümetin değil, hepimizin meselesidir” diyen Özersay fedakarlık yaparak çalışmaya devam eden, basın mensupları gibi çok sayıda insan bulunduğuna da dikkat çekti.

Kudret Özersay, zorunlu kalmadıkça evden çıkılmaması, toplu mekanlarda bulunulmaması gerektiği uyarısını da yineledi ve birlik çağrısında bulundu.