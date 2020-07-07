Bakanlar Kurulu'ndan önemli kararlar

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında, alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, gerek dünyada gerekse ülkede devam eden salgın nedeniyle bugüne kadar alınan kararları değerlendirdiklerini ve bundan sonra atılacak adımları da ele aldıklarını kaydetti.

SAĞLIK ALANINDA TC İLE ANLAŞMA YAPILACAK

Toplantının başında Türkiye Cumhuriyeti ile sağlık alanında yapılacak anlaşmanın detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulunda ele alınıp değerlendirildiğini dile getiren Özersay, anlaşma maddelerin değerlendirilirken KKTC Ankara Büyükelçisine gerekli talimatı verdiklerini ve anlaşma imza sürecinin de başlamış olduğunu söyledi.

AMBULANS, VENTİLATÖR, 20 BİN TEST KİTİ, 2 ADET PCR TEST CİHAZI HİBE EDİLECEK

Yapılacak ve yürürlüğe girecek olan sağlık alanındaki antlaşma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti, 2 adet PCR test cihazı hibe edeceğini vurgulayan Özersay, yapılan testler bağlamında test sayılarının da ciddi şekilde artırılacağını ve yapılan testlerin sürelerinin de kısaltılmış olacağını kaydetti.

15 BİN ADET PCR TESTİ SATIN ALINIYOR

Alınan başka bir kararla, 15 bin adet PCR test kiti satın alınması konusunda gerekli yetkilendirmeyi Sağlık Bakanlığına yaptıklarını dile getiren Özersay, bir süredir YDÜ’nün de dahil olduğu süreç ile test yapma kapasitesini artırdıklarını fakat, Türkiye Cumhuriyeti ile yürürlüğe girme süreci başlayan sağlık alanındaki antlaşma çerçevesinde gelecek olan yeni kitler ve gerekse kendilerinin satın alacağı yeni kitlerle Sağlık Bakanlığı’nın test yapma kapasitesini çok daha fazla artırmış olacaklarını kaydetti.

Kapasitenin artmasıyla, testlerin daha kısa sürede sonuçlarının alınması ve bekleme süresinin da kısalmasına neden olacak bir adım atılmış olunacağını dile getiren Özersay, satın alınacak PCR cihazlarıyla da test sonuçlarının yolcular geldikten sonra daha kısa sürede çıkmasına imkan vereceğini, bunun da virüs bulaşma riskini azaltacak olan bir tedbir olduğunu vurguladı.

15 ADET GENETİK UZMANI İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlar Kurulu’nda 15 adet genetik uzmanın istihdam edilmesi konusunda yetkilendirme söz konusu olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın test çalışmalarını hızlandırabilmek ve bunların niteliğini ve kalitesini artırmak maksadıyla bu görevleri yapanların vardiya usulü çalışma sistemi dikkate alınarak karar üretildiğini kaydetti.

Özersay, salgın bağlamında daha önce alınmış ve yürürlüğe konulan tedbirleri, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde Sağlık Bakanlığı altındaki kurulun almış olduğu kararları da değerlendirerek, ilave tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde de bulunduğunu kaydetti.



Bir taraftan Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki geçişlerde pratikte karşılaştıkları güçlükler ile diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti üzerinden gelişler bağlamında başka hangi tedbirler ile destekleneceği konusunda fikir eksersizi yapıldığını dile getiren Özersay, Pazar akşamı alınan karar çerçevesinde bu konuları değerlendirme, bu konularda karar üretme yetkisinin de Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde Sağlık Bakanlığı altındaki kurulda olduğunun altını çizdi.

Riski daha da azaltarak, güvenilir bir mekanizma yaratmak için başka hangi ilave tedbileri alacakları konusunda sağlık alanındaki uzamanların değerlendirmelerini yapacaklarını ve karar üreteceklerini dile getiren Özersay, kendilerine Hükümet olarak alınacak kararların fiilen ve fiziken uygulanmasını sağlayacak gerekli adımları atmak düştüğünü, kurulun alacağı konuları hayata geçirme konusunda hükümetin net iradesi olduğunu kaydetti.

GEREKLİ YERLERE PERSONEL KAYDIRILACAK

Bazı bakanlıkların daha önce alınan tedbir kararlarının uygulanmasında daha hızlı ve daha etkili sonuç alabilmeleri için personel kaydırmaları yapılarak desteklenmesi yönünde de karar üretildiğine dikkat çeken Özersay, “örneğin deniz limanlarımızdan Girne limanında bu seyahat çerçevesinde ülkemize gelen yolcuların daha düzenli ve güvenli bir sistem içerisinde ülkeye girişinin sağlanabilmesi için ilave bazı personel kaydırmaları (istihdam anlamında söylemiyorum) bir görevden başka bir yere görevlendirmeleri ile olarak takviye edilmesi güçlendirilmesi konusunda da bazı kararlar alınmıştır.”

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nda aynı zamanda daha önce açıklamış oldukları, salgın döneminde alınan tedbirlerden bir tanesinin de marketlerle ilgili olarak akşam 22.00’de kapatma zorunluluğu kararı olduğuna dikkat çeken Özersay, bu konuda daha genel bir düzenlemeye gidileceğini söylediklerini, başlangıçta ilgili bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şimdi de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarını sonlandırmak üzere olduğunu söyledi.