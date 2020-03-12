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Bakanlar Kurulu'ndan önemli kararlar

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Bakanlar Kurulu'ndan önemli kararlar

Bakanlar Kurulu bugün sabah 10.00 sırlarında yaptığı toplantı ile ilgili Koronavirüsü konusunda önemli kararlar aldı.

Bakanlar Kurulu'nun devam ettiği sırada Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay alınan kararlar ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Özersay'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

- Okullar 22 Mart tarihine kadar tatil

- Ülkeye gelecek olan kişiler 14 gün boyunca kaldıkları yerlerde gözetim altında tutulacak

- Tüm spor müsabakaları 22 Mart tarihine kadar ertelendi

- Tüm toplantılar, sinemalar ve sergi gibi kalabalık etkinlikler iptal edildi.

- Dezenfektan, alkol içeren temizlik malzemeleri ile ilgili fahiş fiyat uygulayanlara cezalar uygulanacak

Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart'a kadar kapatıldı. - Metehan, Ledra Palace ve Beyarmudu kapısı açık kalacak.

- Birçok ülkeden uçuşlar yasaklandı. Bu uygulama bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

 - Çalışma izinleri 22 Mart'a kadar durduruldu. -

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