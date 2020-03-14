Bakanlar Kurulu'ndan kısmi OHAL kararı

Bakanlar Kurulu'nun saat 18.00 sırlarında başlayan toplantısı az önce sona erdi. Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karaların bazıları şöyle:

-Kamuda 27 Mart' tarihine kadar idari izin. Polis, itfaiye,sağlık görevlileri dışında kamu görevlileri izinli olacak

- Özel sektörde eczane, market, fırın, benzin istasyonu vb. dışındaki iş yerleri kapalı olacak.

- 1 Nisan 2020'ye kadar sadece KKTC vatandaşları KKTC'ye giriş yapacaktır, diğer kişileirin girişleri yasaklanmıştır. Bu kişilere 14 Gün evlerinde karantina uygulanacaktır.

- Mağusa Devlet hastanesi karantina hastanesi olarak kullanılacaktır

- Casionlar kapatılacaktır

- Hafta başından itibaren kademeli olarak tedbirler artıyor.

- OHAL'den önce önemli ve radikal alınabilecek tedbirler alınıyor.

- Coronavirüs bilim kurulunun, KTTB ve TIP-İŞ'in açıkladığı kararları yürürlüğe koyuluyor.