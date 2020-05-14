Bakanlar Kurulu'ndan bir dizi karar daha

Yaklaşık 6 saat süren toplantı sonrası kararları Özersay açıkladı. “Kamu görevlilerinin rotasyonla çalışması 15 mayıs’ta bitiyor…normal çalışma şekline dönülecek.Gece sokağa çıkma yasağı yarın geceden itibaren 22.00'de başlayıp 06.00'da bitecek; 20 mayıs’tan itibaren ise gece yarısı 00.00’da başlayacak sabah 06.00’da bitecek…"

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını önlemlerini hafifletme çerçevesinde yeni kararlar aldı, halihazırdaki uygulamalarda değişikliklere gitti.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Kararları Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, kamu görevlilerinin rotasyonla çalışma kararının 15 Mayıs’ta sona ereceğini ve kamuda normal çalışma şekline dönüleceğini kaydetti. Kudret Özersay, risk grubundaki çalışanlara göreve gitme konusunda gösterilecek esneklikte ita amirlerinin yetkili olacağını söyledi.

Özersay, birebir eğitimi kapsayan özel eğitim derslerinin 18 Mayıs’ta başlayacağını, kreşlerin de 1 Haziran itibarıyla açılacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, 20 Mayıs itibarıyla berber ve kuaförler salonlarının yanı sıra güzellik salonları da hizmete gireceğini açıkladı.

20 Mayıs’tan itibaren restoran, kafe ve büfeler de açılacağını belirten Özersay, açılma koşullarının ilgili bakanlıkların ve sektör temsilcilerinin yapacağı toplantıda ele alınacağını söyledi.

Kudret Özersay, gece sokağa çıkma yasağının 20 Mayıs’tan itibaren gece yarısı başlayacağını ve sabah 06.00’da sona ereceğini dile getirdi.

Bu akşam sokağa çıkma yasağının yine 21.00’de başlayacağını, yasağın sabah 06.00’da sona ereceğini kaydeden Özersay, yarından itibaren 20 Mayıs’a kadar geçecek sürede ise sokağa çıkma yasağının 22.00-06.00 saatlerini kapsayacağını duyurdu.

Özersay, Birleşik Krallıktan ülkeye getirilmek istenen cenazeler için de karar ürettiklerini söyleyerek, COVİD-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1 Haziran’dan itibaren İngiltere’den getirilerek KKTC’ye defnedilmesine izin verileceğini belirtti.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nda Pile’nin de konuşulduğunu açıkladı.

“Pile ile ilgili de çeşitli görüşler ve öneriler değerlendirdi” diyen Özersay, “Mağduriyetleri nasıl gidereceğimiz konusunda çalışma yapıldı, yetkililerle toplantı gerçekleştirilecek” açıklamasında bulundu.