Bakanlar Kurulu'ndan 6 saatlik mesai

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında sabah saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü, açıklama yapılmadı.
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