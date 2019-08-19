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Bakanlar Kurulu'ndan 6 saatlik mesai

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Bakanlar Kurulu'ndan 6 saatlik mesai
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Başbakan Ersin Tatar başkanlığında sabah saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. 
Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü, açıklama yapılmadı.

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