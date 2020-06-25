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Bakanlar Kurulu'nda Türkiye için son karar verildi

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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada Türkiye'nin A kategorisinden B kategorisine çekildiği belirtildi

Bakanlar Kurulu'nda Türkiye için son karar verildi

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar Başkanlığında toplandı…

Kurulda alınan karar yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Yazılı açıklamaya göre; Bakanlar Kurulu, Korona Virüs (COVID-19) ile ilgili olarak KKTC’ye girişlere ilişkin tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)773-2020 sayısı ve 11.6.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararının maddesi altında düzenlenen A kategorisinde yer alan Türkiye’nin, bu kategoriden çıkarılıp B kategorisine dahil edilmesine ve 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye’den gelecek yolcuların biri KKTC’ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC’ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine ve Ulaştırma Bakanlığının Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek yolcuların sayısının düzenlenmesi ve/veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine karar verdi.

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