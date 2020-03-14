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Bakanlar kurulu bugün tekrar toplanıyor

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, dün gece alınan kararları detaylandıracağını belirtti.

Bakanlar kurulu bugün tekrar toplanıyor

ÖZERSAY: BUGÜN BAKANLAR KURULU TOPLANACAK, KARARLAR DETAYLANDIRILACAK

 Özersay, paylaştığı mesajda, bankaların tam olarak ne şekilde faaliyet göstereceklerinin, kasapların ve restoranların paket servislerinin durumunun ne olacağının, laboratuvarların ve basının durumu gibi hususların bu toplantıda netleşeceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Merkez Bankası Başkanı, Polis Genel Müdürü, Sivil Havacılık Dairesi, Muhaceret Dairesi ve diğer ilgili pek çok kurum ve yetkili ile istişare içerisinde kararlarımızı detaylandıracağız.” ifadesini kullandı.

Özersay, “Uygulamada önceden öngörülemeyen istisnai problemler elbette çıkacaktır, bunlar bize aktarıldıkça hemen müdahale edip çözmeye çalışacağız” dedi.

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