Bakanlar Kurulu bazı kısıtlamaları uzattı, bazı iş yerlerini açıyor

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce alınan bazı kısıtlama ve önlemlerin süresini uzattı, bazı iş kollarında ise 4 Mayıs'tan itibaren belirli şartlarla çalışmaların başlatılması kararı aldı

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce alınan bazı kısıtlama ve önlemlerin süresini uzattı, bazı iş kollarında ise 4 Mayıs'tan itibaren belirli şartlarla çalışmaların başlatılması kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün yaptığı toplantı 6 buçuk saat sürdü ve alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Kısmi sokağa çıkma yasağı 4 Mayısta kaldırılacak, geceleri 21.00-06.00 arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Süpermarketler 15 Mayıs'a kadar akşam saat 20.00'de kapatılacak.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 4 Mayıs Pazartesi saat 06.00'da kaldırılacak.

4 Mayıs'tan itibaren pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.

Eczaneler ve bankalar 4 Mayıs'tan itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.

Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları 15 Mayıs'a kadar yasak olmaya devam edecek.

Kamuda gerekli görülen dairelerde 15 Mayıs'a kadar rotasyon usulünde ve belli koşullarda çalışma başlayacak.

Toplu ibadetlere izin verilmeyecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla 4 Mayıs sonrası açılmayacak ve 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri şöyle:

"Restorantlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri, spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri (belediyelerinkiler dahil), kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, piknik alanları."

Bir başka karar uyarınca, 11 Mayıs’a kadar gerekli işlemleri tamamlayan ve personeline testlerini yaptıran restoran, pastane, kafe ve büfelerin paket servis hizmeti açılacak.

4 Mayıs sonrası açılacak tüm işletmeler en geç 20.00’ye kadar açık kalabilecek.

Açılacak işletmelerin uyması gereken kriterler, yarın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nca duyurulacak. Bütün kriterlere uymayanlara para cezası veya doğduran kapatma cezası verilecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca bazı vergi indirimlerinden yararlanma sürelerini de uzattı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, halka kararlara ve hijyen kurallarına uymaları çağrısı yaptı; "Şu ana kadar kontrollü biçimde götürdüğümüz bu süreci tamama ulaştırmak için aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekir. Vatandaşlarımıza rehavete kapılmadan bu süreci devam ettirme çağrısı yapıyoruz" dedi.