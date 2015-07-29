Bakanlar Kurulu Başbakan Ömer Kalyoncu başkanlığında toplandı.

İlk toplantısını güvenoyu almadan önce, ikinci toplantısını ise hükümetin güvenoyu aldığı gün Meclis’te yapan Bakanlar Kurulu, bugün üçüncü toplantısını Başbakanlık’taki...

İlk toplantısını güvenoyu almadan önce, ikinci toplantısını ise hükümetin güvenoyu aldığı gün Meclis’te yapan Bakanlar Kurulu, bugün üçüncü toplantısını Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yaptı.

Toplantı öncesi basına açıklama yapan Başbakan Kalyoncu, gündemde sağlık, kamu yönetimi ve kadük olan yasalar bulunduğunu kaydetti.

“ELEKTRİK ZAMMI KONUSU ELE ALINIRKEN PETROL VE DÖVİZ FİYATLARI İYİ İNCELENMELİ”

Açıklamasında, son günlerde elektrik zammıyla ilgili basına yansıyan haberlere değinen Kalyoncu, bazı haberlerin dedikodu niteliğinde olduğunu kaydetti.

“’Çok sayıda insan alındı, o yüzden elektrik üretimi pahalı oldu’ gibi bir yaklaşım doğru değildir” diyen Kalyoncu, “Tüm işe alımlar yanlış bile olsa, petrol ve dolardan dolayı meydana gelen farkı izah edemezsiniz” dedi.

Maliye Bakanı’nın önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapabileceğini ifade eden Kalyoncu, petrol ve dolar fiyatlarının arttığı dönem elektrikte fiyat ayarlaması yapılmadığını, borçlarında azalma olan Elektrik Kurumu’nun bu nedenle borçlarının yeniden artma eğilimine girdiğini anlattı.

Elektrik Kurumu’nun yatırım da yaptığına dikkat çeken Kalyoncu, “Tüm bunlar dikkate alınarak basına ve vatandaşa gerekli açıklamalar yapılacaktır” dedi.

Kalyoncu, bir soru üzerine, yeni atamaların yeni müşavir yaratmayacak şekilde yapılacağını da yineledi.