Bakan ve vekillere artış yok

Hükümet, yüzde 12.11’lik hayat pahalılığı artışının milletvekillerinin maaşlarına yansıtmama kararı aldı ve gelecek ay milletvekillerine yönelik Hayat Pahalılığı farkını en alt baremdeki 1.453 kişiye yansıtılacağını açıkladı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yüzde 12.11’lik hayat pahalılığı artışının milletvekillerinin maaşlarına yansıtılmayacağını, düşük baremlerdeki 1453 kişinin maaşına yansıtılacağını belirtti.

Denktaş, bu rakamın düşük baremlere 45-60 TL arasında yansıması olacağını söyleyerek, uygulamanın yılsonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Uygulamanın yapılmasına olanak sağlamak adına kanun hükmünde kararname çıkarılacağını dile getiren Denktaş, barem yapısının değişmesine yönelik bir çalışmanın da gündemde olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

“MİLLETVEKİLLERİ MAAŞINDA ARTIŞ OLMAYACAK”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hayat pahalılığı ile ilgili oransal bir uygulama yapıldığını belirtti.

“Az maaş alanın az artış, fazla artış alanın da fazla artış aldığı” konusunun sıklıkla basın ve muhalefet tarafından gündeme taşındığını, hükümetin kendi içinde de bu konuyu tartıştığını dile getiren Denktaş, “En alt baremle en üst barem arasındaki yelpaze ülkemizdeki kadar hiçbir ülkede dar değildir. En dar olduğu ülkelerdeniz” dedi.

Denktaş, yapılacak uygulama ile ilgili bilgi vererek, milletvekilleri artı bir bakan yani 51 kişinin maaşlarını bugün değil cuma günü alacağını, yüzde 12.11 hayat pahalılığının milletvekili maaşlarına yansıtılmayacağını, bu rakamın en alt baremlerde olan, 7 yıllık çalışanlara kadar toplam 1453 kişinin maaşlarına yansıtılacağını açıkladı.

Bu uygulamanın 45-60 TL arasındaki bir yansıması olacağını dile getiren Denktaş, bu rakamın bu ayki maaşlara yansıtılmayacağını, gelecek hafta verileceğini belirtti.

Uygulamanın kanun hükmünde kararname gerektirebileceğini, buna yönelik de çalışma yapılacağını söyleyen Denktaş, konuyu muhalefet milletvekilleri ile görüşmediklerini ancak bir itiraz geleceğini düşünmediğini çünkü milletvekillerinin aldığı artış oranının muhalefet tarafından çok fazla eleştirildiğini kaydetti.

“BAREM YAPISINA DÜZENLEME GETİRİLMELİ”

Barem yapısının daha düzenli bir hale getirilmesine yönelik çalışma gerektiğini dile getiren Denktaş, barem düzenlemesine yönelik çalışma bitirildiğinde sorunun aşılabileceğini belirtti.

“MİLLETVEKİLLERİNE ARTIŞ VERİLMEMESİ KARARININ DOĞRULUĞUNA İNANMIYORUM”

Milletvekili maaşlarına artış verilmemesine yönelik kararın doğruluğuna inanmadığını söyleyen Denktaş, bu uygulamanın yeni bir uygulama olarak deneneceğini, basın, muhalefet ve hükümetin böyle bir talebi olduğunu belirterek, sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Bu yılın zor geçeceğini ancak umutsuz vaka olarak görmediklerini dile getiren Denktaş, vergi gelirlerinde artış olduğunu, Fiyat İstikrar Fonu’nda yıla 73 milyon açıkla başladıklarını, dövizde dalgalanma ve çok yüksek gelen hayat pahalılığı etkisiyle yıl sonuna kadar 237 milyon TL açık öngördüklerini söyledi.

“İSTİKRARA İHTİYACIMIZ VAR... BU İSTİKRARI DEVAM ETTİRME KARARLILIĞINDAYIZ”

Denktaş, kurulu sistemde alınması gereken tedbirler olduğunu, bunların travmaya neden olmaması adına zamana yayıldığını, bu bağlamda hükümete yönelik saldırı ve yıpratma girişimlerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Hükümetin biteceğine yönelik tartışmaların sona erdirilmesini isteyen Denktaş, “İstikrara ihtiyacımız var. Hükümeti oluşturan parti başkanları bu istikrarı devam ettirme kararlılığındadır. Hükümet değiştirerek işleri düzelteceğimizi zannediyorsak hiçbir yere varamayız” dedi.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE UYUMSUZLUK YOK”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denktaş, Türkiye ile ilişkilerde bir uyumsuzluğun söz konusu olmadığını, TL’deki dalgalanmadan kaynaklanan olumsuzlukları anlatmak gerektiğini belirtti.

Denktaş, Kıbrıs sorununa yönelik soruya da “Dünya Rum kesimine böyle davrandığı sürece Rum tarafının çözüme ihtiyacı ortaya çıkmaz ve olumsuz tavrına devam eder. Bizim ve Türkiye’nin yapması gereken dünyaya bunu anlatmaktır” dedi.

CAS ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALACAK

CAS çalışanlarının maaşları konusundaki soruyu yanıtlayan Denktaş, bugün maaşların ödenmiş olacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE DÜZENLEME…

Bir soru üzerine asgari ücrette bir düzenleme yapılacağını söyleyen Denktaş, sektörel bazda asgari ücret belirlemesine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Sübvanselerin belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Denktaş, toplumsal geleceği düşünmek ve plan program yapmak gerektiğini söyledi.

