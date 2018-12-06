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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Bakan Şahali'den anlamlı paylaşım

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Bakan Şahali'den anlamlı paylaşım
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahalı az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan sel felaketi il alınması gereken dersler olduğunu dile geitrdi: İşte Şahali

Doğa, onunla barışık olmanın tercihli değil zorunlu olduğunu acı biçimde bize bir kez daha gösterdi.
Öncelikle, can kaybı yaşayanların yakınlarının acısını içimde hissettiğimi belirtmek isterim. Mal kaybı yaşayanların yaraları elbette sarılacak. 
Kuraklaşan bir ülke olabiliriz ama "40 yılda bir" bile olsa, en ağır yağmurun suyunu tahliye edecek dere yataklarına, depolayacak gölet ve barajlara, yağmurla akıp gitmeyecek yollara ve altyapıya sahip olmanın zorunluluk olduğunu da acı çekerek yeniden gördük.
Yaşamı düzenleyen kurallara uymak, yasalara uyarak eşitliği ve düzeni sağlamak, kalıcı huzurun şartlarıdır.
Bugün, tüm hırslardan, iştah ve ihtirastan uzaklaşıp doğanın istediğini yapmak için ilk gün...

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