Bakan Şahali'den anlamlı paylaşım

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahalı az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan sel felaketi il alınması gereken dersler olduğunu dile geitrdi: İşte Şahali

Doğa, onunla barışık olmanın tercihli değil zorunlu olduğunu acı biçimde bize bir kez daha gösterdi.

Öncelikle, can kaybı yaşayanların yakınlarının acısını içimde hissettiğimi belirtmek isterim. Mal kaybı yaşayanların yaraları elbette sarılacak.

Kuraklaşan bir ülke olabiliriz ama "40 yılda bir" bile olsa, en ağır yağmurun suyunu tahliye edecek dere yataklarına, depolayacak gölet ve barajlara, yağmurla akıp gitmeyecek yollara ve altyapıya sahip olmanın zorunluluk olduğunu da acı çekerek yeniden gördük.

Yaşamı düzenleyen kurallara uymak, yasalara uyarak eşitliği ve düzeni sağlamak, kalıcı huzurun şartlarıdır.

Bugün, tüm hırslardan, iştah ve ihtirastan uzaklaşıp doğanın istediğini yapmak için ilk gün...