Bakan Pilli, oğluna diploma verdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Maarif Koleji (TMK) mezuniyet törenine katıldı ve oğlu Hasip Pilli’ye de diplomasını verdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pilli törende yaptığı konuşmada, öğrencilere hitap etti ve “Henüz maçın birinci devresini bitirdiniz, bunun ikinci devresi var, finali var, kupası var” dedi.

Mezuniyet töreninin COVID-19 önlemleri çerçevesine uygun düzenlendiği için yöneticilere de ayrıca teşekkür eden Pilli, bugün hem öğrencilere hem de kendi oğluna diploma verdiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Pilli, mezun olan öğrencilere hayatta başarılar dilerken, “Yolunuz açık olsun” dedi.