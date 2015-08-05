Bakan Gürpınar, 2016 yılında yeni huzurevi binası yapılacağını açıkladı

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar dün, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde hem huzurevinde bulunan yaşlılar hem de huzurevi personeli ile ilgili bilgi alan Bakan Gürpınar, personel ve yaşlılar...

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar dün, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Ziyaretinde hem huzurevinde bulunan yaşlılar hem de huzurevi personeli ile ilgili bilgi alan Bakan Gürpınar, personel ve yaşlılar ile sohbet ederek sorunlarını dinledi ve 2016 yılında yeni huzurevi binası yapılacağını açıkladı.

Gürpınar, geçmiş dönemde eski huzurevi arazisi üzerinde temeli atılan ancak tamamlanamayan yeni bina ile ilgili, huzur evinde bulunan yaşlıların da uzun zamandır eski huzur evine taşınma talepleri doğrultusunda, tekrar adım atılarak; 2016 yılında söz konusu arazi üzerine tamamen yeni ve modern bir huzurevi binasının inşaatına başlanacağını belirtti.

Yaşlıların daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmaların devam edeceğini belirten Gürpınar, “yaşlılarımızı yalnız bırakmamalı, onların mutluluğunu artırmak için çalışmalıyız” dedi.

Eski huzurevi binasının kullanılamadığı için 2010 yılından itibaren yeni binada hizmet veren Lapta Huzurevi, 35 yaşlıya ev sahipliği yapıyor.