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Bakan Baybars korkuttu

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Bakan Baybars korkuttu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybar korkuttu.  Bakan Baybars, yüksek tansiyon şikayeti ile akşam üzeri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

İçişleri Bakanı Baybars’ın makam aracı ile hastaneye gittiği ve tetkiklerinin devam ettiği belirtildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın durumunun "gayet iyi" olduğu belirtti. Dr. Özyılkan bazı tahliller yaptıklarını ve  bunların sonuçlarının  çıkmasının beklendiğini açıkladı.

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