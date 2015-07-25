Bahset Aytekin'e çarpıp ölümüne neden olan Şefik Çorbacıoğlu, cezaevine gönderildi

Girne’de 39 yaşındaki Bahset Aytekin’e çarpıp ölümüne neden olan ve ülkeden kaçmak üzereyken Ercan’da uçakta yakalanan Şefik Çorbacıoğlu, cezaevine gönderildi ...

Girne’de 39 yaşındaki Bahset Aytekin’e çarpıp ölümüne neden olan ve ülkeden kaçmak üzereyken Ercan’da uçakta yakalanan Şefik Çorbacıoğlu, cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki Bahset Aytekin’e çarpıp ölümüne neden olan ve kaçmak üzereyken Ercan Havaalanı’nda uçakta yakalanan Şefik Çorbacıoğlu dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Ümit Kahveci, zanlının 19 Temmuz gece saat 03.30 sıralarında Girne’de Erdener marketin önünde yol kenarında el feneri ile iş yapan Aytekin’e çarparak ölümüne neden olduğunu ifade etti. Zanlının kazadan sonra Mağusa’ya kaçtığını, aracı ormanlık bir alana sakladıktan sonra ülkeden kaçmaya çalışırken Ercan Havalimanı’nda son anda yakalandığını ifade etti. Polis, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıyı bağlayan kısmının tamamlandığını belirterek, zanlının DAÜ’de 4.sınıf öğrencisi olduğunu ancak adli olaylardan dolayı sabıkasının bulunduğunu ve kazadan sonra kaçmaya çalışırken uçaktan indirilip tutuklandığını ifade etti. Polis, bu olgular ışığında zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Musa Avcıoğlu zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.