Baharın gelişi pikniklerle karşılandı

Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı Mersinlik ve Alaniçi’nde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi

Ülkemizde baharın gelişinin karşılandığı Mart 9’u piknikleri dün Mesarya’nın bazı köylerinde keyifli bir şekilde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün önce Alaniçi köyünde daha sonra ise Mersinlik Piknik Alanı’ndaki düzenlenen Mart 9’u pikniklerine katıldı.

Cumhurbaşkanı önce Alaniçi’ni ziyaret ederek, piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, piknik alanına eşi Meral Akıncı ile birlikte giden Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile Alaniçi Muhtarı Cemal Yıldız karşıladı.



Piknik yapan vatandaşları tek tek ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşların değerlendirmelerini dinledi, iyi vakit geçirmelerini diledi.

AKINCI GELENEKSEL MART 9’U PİKNİĞİ’NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra Geçitkale Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Mart 9’u Pikniği’ne katıldı.

Akıncı, Mersinlik Piknik Alanı’na gelişinde Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ile birlikte piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek, sohbet etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ikramda bulundu, anı fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlara iyi dileklerde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklarla top oynayarak, oyunlarına eşlik etti.