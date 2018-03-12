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Baharın gelişi piknik alanlarında kutlandı

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Baharın gelişinin kutlandığı Mart 9’u etkinlikleri başta Mersinlik olmak üzere, Alaniçi ve Boğaz Piknik alanında yapılan etkinliklerle kutlandı

Baharın gelişi piknik alanlarında kutlandı
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Ülkemizde baharın gelişini kutlamak için on yıllardır kutlanan Mart 9’u etkinlikleri başta Mersinlik olmak üzere, Alaniçi ve Boğaz Piknik alanında vatandaşların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerle neşe içinde yapıldı.

İlginin oldukça yoğun olduğu pikniklerde vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek aileleriyle keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkardı.

GEÇİTKALE BÖLGESİ MERSİNLİK’TE BULUŞTU

Geçitkale Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Mart 9’u pikniği dün Mersinlik piknik alanında yapıldı.

Pikniğe katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da vardı.

Etkinliğe, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

 

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