Bağzıbağlı, sevenlerini yasa boğdu

BES'te 26 yıldır hizmet veren Lefkoşa’nın tanınmış ve sevilen siması Laika Bağzıbağlı, uzun bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü

Belediye Emekçileri Sendikası’nda (BES) 26 yıldır hizmet veren Lefkoşa’nın tanınmış ve sevilen siması 54 yaşındaki Laika Bağzıbağlı, uzun bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Bağzıbağlı, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde önceki akşam yaşama veda etti.

Evli ve iki çocuk annesi olan, sevilen insan Bağzıbağlı’nın vefatı, ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ülkemizin bilinen gümrükçülerinden Mehmet Bağzıbağlı'nın eşi olan Laika Bağzıbağlı, Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Oldukça kalabalık bir katılımın olduğu cenaze törenine katılanlar arasında bazı milletvekilleri ile eski belediye başkanları da vardı.