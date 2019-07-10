Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” başladı.

Girne Vuni Palace Otel’de yer alan çalıştay, 2 gün sürecek.

"Bilinçli Medya, Bilinçli Toplum" sloganıyla düzenlenen Çalıştay, devletin ilgili tüm birimleri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’den gelen uzmanların katılımıyla yapılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Çalıştayın açılışına Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, diğer yetkililer ve konuklar katıldı.

Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı; “Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü, bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları, bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler; sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri; bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları” olmak üzere 5 ana başlıkta gerçekleştirilecek.



HEDEFLENEN KAZANIMLAR

Medya ve Bağımlılık Çalıştayı’nda elde edilmesi hedeflenen kazanımlar şöyle:

“Ülkemizde, madde bağımlılığı ile ilişkili suçlara itilen veya bir şekilde suça bulaşan çocuk ve gençlerimizin sayısında son yıllarda ciddi bir artış söz konusu olduğu gerçeğinden hareketle, uyuşturucu suçları ve madde bağımlılığıyla etkin mücadelede medyanın mevcut durumu ile ilgili tespit ve önerilerin ortaya konulması;

Çocuk ve genç yaşta uyuşturucu suçuna itilen veya madde bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerle ilgili haberlerde, onları damgalamaktan, dışlamaktan, suçlayarak ötekileştirmekten ve toplum dışına itmekten kaçınılması;

Medya örgütleri, kurumları ve mensuplarının suçları önleyici çabalara destek verme, suça itilen çocukları ve gençleri anlamaya çalışma ve onların tedavi edilerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olma;

Haberlerde, madde bağımlılığı nedeniyle yasal kovuşturmaya tabi tutulan çocuk, genç ve yetişkin bireylerin açık isimlerinin, fotoğraflarının ve adres bilgilerinin belirtilmesi nedeniyle o kişiler yanında ailelerine de yaşadığı büyük travmalar ve bu kişilerin yeniden topluma kazandırılma süreçlerinde yaşadıkları zorluklara birlikte çözüm üretme;

Evrensel gazetecilik meslek ilkeleri, zanlı ya da mağdur konumundaki çocukların, genç ve yetişkin bireylerin korunmasını öngörmektedir. Bu çerçevede uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilişkili haberlerde KKTC Anayasası’nın 18’inci maddesinde de açıkça belirtildiği gibi, “Bir suçtan sanık herkes, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuz sayılır” ilkesinin gerçek anlamda uygulanması;

Çocuk yaştaki bireylerin “kabahatli” ya da “suçlu” olarak tanımlanması nedeniyle bu kişilerin rehabilite edilerek topluma kazandırılmasında yaşanılan güçlüklere çözümler üretilmesi;

Toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılmasında medyanın rolünün daha üst düzeye çıkarılması, insan hakları açısından mevcut yasal altyapının gözden geçirilmesi ve daha çağdaş bir hale getirilmesi;

Çalıştayda bağımlılıklar ile mücadele konusunda bir iletişim stratejisi ve bu strateji çerçevesinde Bağımlılıklarla Mücadele İletişim Komitesi oluşturulması.”



MEDYA VE BAĞIMLILIK ÇALIŞTAYI KONU BAŞLIKLARI

Çalıştayın konu başlıkları ise şöyle:

“Bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü, Bağımlılıkla mücadelede medya örgütlerinin etik sorumlulukları, Bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler, Sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerine etkileri ve çözüm önerileri, Bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim