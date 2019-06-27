Bağımlılık için danışma hattı

Bağımlı bireye danışmanlık hizmeti vermek ve acil durumlarda gerekli yerlere yönlendirme yapmak üzere kurulan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı devreye girdi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı dün düzenlenen törenle açıldı.

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele gününde açılan hat 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Hat, telefon veya internet üzerinden görüntüsüz görüşme, canlı mesajlaşma yolu ile hizmet, bağımlı bireye danışmanlık, madde veya bağımlılıklar konusunda bilgilendirme ve farkındalık kazandırma, acil durumlarda gerekli yerlere yönlendirme, ihtiyaca göre çözüm aranması ve destek hizmetlerinin sağlanması, tedavi için bilgilendirme, cesaretlendirme veya yönlendirme hizmetleri sunacak.

Başbakan Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada merkezin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi ve imkanlar çerçevesinde yapılan bu gibi adımları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başbakan Tatar, bağımlılık konusunda sıkıntı yaşayanları, destek arayanları hattı aramaya davet etti.

Devletin uyuşturucuyla mücadele konusunda değişik alanlarda faaliyet yürüttüğüne değinen Tatar bu konuda polis örgütüne de büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu açılışta yaptığı konuşmaya “Bugün Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için çok önemli bir gün” sözleriyle başladı.

“Yasal alt yapımızın güçlendirilmesi, eğitim ve bilinçlendirme, madde bağımlısı çocuk ve ailelere yönelik destek ve yönlendirme, denetimler, toplumsal bilinç düzeyinin artırılması konusunda mücadelemize yürekten destek veren onlarca sivil toplum örgütü ile gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile çok ciddi adımlar attık” diyen Karaokçu şöyle devam etti:

“Üniversitelerimize staj olanağı yaratan, staja gelen öğrencilerimiz, staj sonrası Üniversite yönetimlerinden öğrencilerine sağladığımız katkı ve değerlerden dolayı gelen teşekkürler ve daha güçlü kurumsal işbirliği talepleri de Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun güvenilirliği açısından bizleri gururlandıran bir başka önemli gelişmedir.

Komisyon olarak alanımızda en ciddi eksiklikler arasında yer alan bilimsel veri tabanının oluşturulması konusunda en kapsamlı çalışmaları yürüten bir kurum konumuna geldik.

Şu anda bilimsel veri tabanı ve çalışmalarını bilimsel değerler üzerinde yürüten devletin belki de en küçük birimi olmamıza karşın, en güçlü birimi olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Sorumluluklarımızın ve sırtımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunun bilincindeyiz.”

ALO 1191 Danışmanlık ve Destek Hattı Merkezi’nde eğitim düzeyi çok yüksek 4 klinik psikolog çalışacağını dile getiren Karaokçu “Çok güçlü bir teknolojik alt yapı oluşturarak hizmetlerimizi 24 saat üzerinden canlı verecek şekilde planladık” ifadelerini kullandı.