Bafra Halk Plajı yeniden Belediye tarafından işletilecek

Mehmetçik Belediyesi HP Meclis Üyesi Aylin Aslan Yaramaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce CTP ve UBP’li meclis üyelerinin oylarıyla restoran ve büfenin özel bir şahısla ortak çalıştırılmasını öngören sözleşmenin Belediye Meclisi tarafından feshedildiğini duyurdu.

Sözleşme feshinin sonucu olarak Bafra Bostan Beach, olması gereken şekilde, belediye tarafından işletilecek.

Alınan bu fesih kararında, özelleştirme sonrasında halkın karşı çıkışının etkili olduğu düşünülüyor. Bölge halkı özelleştirme kararına karşı eylem yapmıştı.