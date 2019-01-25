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"Bafra Halk Plajı'nın özelleştirilmesi söz konusu değil"

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"Bafra Halk Plajı'nın özelleştirilmesi söz konusu değil"
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Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı'nın özelleştirildiği yönünde sosyal medyada çıkan paylaşımlarla üzerine Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli bir paylaşımda bulunarak bunun söz konusu olmadığını bildirdi. Sarıçizmeli "Belediye Meclisimizin 21/01/2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Bafra Halk Plajı’nın özelleştirilmesine yönelik bir karar ürettiğini yayma çabası içerisindedirler. Bilinmesini isterim ki böyle bir kararın üretildiği tamamen yalandır. Böyle bir gündem de hiç meclisimizin önüne gelmemiştir" diyerek yayılmaya çalışılan bu konuyu yalanladı.

İşte Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'nin yaptığı paylaşım:

"Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı üzerinden son günlerde yürütülen ve gerçeklerle bağdaşmayan mesnetsiz ve maksatlı paylaşımlar üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. 
Sosyal ve yazılı medyayı tek taraflı kullanan bazı kişiler Belediye Meclisimizin 21/01/2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Bafra Halk Plajı’nın özelleştirilmesine yönelik bir karar ürettiğini yayma çabası içerisindedirler. Bilinmesini isterim ki böyle bir kararın üretildiği tamamen yalandır. Böyle bir gündem de hiç meclisimizin önüne gelmemiştir. Üretilen karar belediye tesislerimizin içerisinde bulunan Bostan Beach Restaurant’ın daha verimli çalıştırılması, halkımız için hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve belediyemizin çıkarlarını da gözeterek ihale yöntemiyle işletmesinin kiralanması yönünde olmuştur. 
Ülkemizin en güzel plajlarından biri olan Bafra Halk Plajı’nın bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın kullanımına açık olacağını, bu yönde benim ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımın kararlılıkla bunu sürdüreceğimizi önemle belirtmek ister, halkımızın yayılmaya çalışılan gerçek dışı haberlere itibar etmemesini rica ederim."

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