Bafra, Gazimağusa arasında deniz ulaşımı başlayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan "Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl içerisinde hizmete giren yeni oteller ile daha da önemli bir potansiyele ulaşan Bafra Turizm Bölgesi ile Gazi Mağusa kentimiz arasında düzenli seferler yapacak bir deniz ulaşım ağı oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Meclis'te görüşülen Bakanlığın genel çalışmaları hakkında bilgi verdi, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CAS ile ilgili bilgi veren Atakan, 17 Aralık’ta mahkemenin son kararı vereceğini, buna göre bir eylem planı yürüteceklerini, sorun çözülür çözülmez ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Gazimağusa Limanı balıkçı barınağını geçici bir süre tamir edeceklerini ifade eden Atakan, kıyı emniyetin önemli bir kurum olduğunu vurguladı, yeniden yapılandırma sürecinde olumlu adım beklediklerini ancak olmazsa buradan durdurulan arkadaşların geri alınabileceğini anlattı.

Ciklosta yaşananın talihsizlik olduğunu, o kara günde yaşanan doğal afetin yol açtığı durum karşısında oluşturulan spekülatif haberlerin doğru olmadığını ifade eden Atakan, bu konuda araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Atakan, özellikle hava ulaşımı alanında son dönemde arz-talep dengesinin tüketici aleyhine değişmesinin olumsuz sorunlar doğurmaya başladığını ifade ederek, ülkede ulaşım konusunda hava yolunun ana hat olarak kullanılmasının bu alandaki talebi körükler duruma getirdiğini kaydetti.

Bu çerçevede ülkede havayolları şirketlerinin mevcut frekanslarını artırması, yeni destinasyonların hayata geçirilmesi konusunda ciddi bir çalışma dönemi geçirdiklerini, buna paralel olarak İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte ortaya çıkan yeni frekans yaratma şanslarının son dönemde bu alanda yaşanan sıkışıklığı ve fiyat dengesizliğini yavaş yavaş da olsa olumlu seviyeye taşımaya başladıklarını ifade eden Atakan, 2019 yılının ilk çeyreği içinde bu alanda daha da olumlu gelişmeler beklendiğini belirtti.

Toplu ulaşım altyapısı yaratma noktasında ciddi bir çalışma takvimi belirlediklerini, bu çerçevede Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım altyapıları ve koordinasyonunu yerinde incelendiklerini ifade eden Atakan, bu yapının Lefkoşa’da hayata geçirilmesi sonrası adanın diğer şehirlerine de emsal teşkil edeceğini öngördüklerini, hedefin 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde bu dönüşümü hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Atakan, ülkenin doğusu ile batısı arasında Ercan Havalimanı yeni terminal binasını da kapsayacak şekilde bir hafif raylı ulaşım sistemi yaratılması çalışmasının gündemlerinde olduğunu ifade ederek, “Bu konuda yakın zamanda TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanları tarafından bir tetkik çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma sonrası hazırlanacak fizibilite raporu doğrultusunda olumlu bir sonuç çıkması halinde gerek güzergah tespiti gerekse ana projenin oluşturulması noktasında TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanları ile çalışma yapılacaktır. İlgili fizibilite çalışmasının 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.” dedi.

Girne Limanı ve Gazimağusa Limanı içerisindeki yolcu terminallerinin daha modern, daha işlevsel bir hale getirilmesi projelerini tamamladıklarını, 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları liman ihale süreci sonrası bu alanlarda gelişmeler öngördüklerini ifade eden Atakan, bu çalışmalara paralel olarak Girne Limanı’nı gerçek anlamda bir “turizm” limanı haline getirmek içinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Ülke içi deniz ulaşımını da geliştirmek adına Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde projeler geliştirdiklerini ifade eden Atakan, şöyle devam etti:

“Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl içerisinde hizmete giren yeni oteller ile daha da önemli bir potansiyele ulaşan Bafra Turizm Bölgesi ile Gazi Mağusa kentimiz arasında düzenli seferler yapacak bir deniz ulaşım ağı oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmaların hayat geçirilmesi ile Bafra Turizm bölgesini ziyaret eden turistlerin Gazi Mağusa ile ulaşım imkanları geliştirilecek ve bölgenin ekonomik ve kültürel hareketliliği daha da arttırılmış olacaktır. Ayrıca bu modelin adanın diğer bölgelerine de emsal olmasını hedeflemekteyiz.